Бобровский стал лучшим хоккеистом России по версии журналистов

ТАСС, 8 августа. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Сергей Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2023/24 по версии журналистов. Голосование было проведено «Спорт-Экспрессом».

По итогам голосования Бобровский набрал 468 очков. Второе место занял форвард клуба НХЛ «Тампа» Никита Кучеров (405), третьим стал нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (227). Лучшим из представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, занявший итоговое пятое место с 54 очками.

Руководитель редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место в голосовании Кучерова, на второе — Набокова, на третье — Панарина, на четвертое — Бобровского, на пятое — защитника петербургского СКА Александра Никишина.

Бобровский также был признан лучшим вратарем России, лучшим защитником стал Никишин, лучшим нападающим — Кучеров. Лучшим игроком в возрасте до 20 лет стал нападающий Матвей Мичков, который в июле перешел клуб НХЛ «Филадельфия». Лучшим тренером был признан наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, лучшим менеджером — Сергей Гомоляко («Металлург»). Лучшим хоккеистом КХЛ журналисты выбрали нападающего московского «Динамо» Никиту Гусева.

Владислав Уткин выбрал лучшим вратарем Набокова, лучшим защитником — Никишина, лучшим нападающим — Кучерова, лучшим игроком до 20 лет — нападающего системы клуба НХЛ «Вашингтон» Ивана Мирошниченко, лучшим тренером — наставника московского «Спартака» Алексея Жамнова, лучшим менеджером — Гомоляко, лучшим хоккеистом КХЛ — Набокова.