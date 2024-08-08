Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:56 (мск), источник: ТАСС

Бобровский стал лучшим хоккеистом России по версии журналистов

Второе место занял форвард «Тампы» Никита Кучеров, третьим стал нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: AP 2023

ТАСС, 8 августа. Голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида» Сергей Бобровский признан лучшим хоккеистом России в сезоне-2023/24 по версии журналистов. Голосование было проведено «Спорт-Экспрессом».

По итогам голосования Бобровский набрал 468 очков. Второе место занял форвард клуба НХЛ «Тампа» Никита Кучеров (405), третьим стал нападающий клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин (227). Лучшим из представителей Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) стал вратарь магнитогорского «Металлурга» Илья Набоков, занявший итоговое пятое место с 54 очками.

Руководитель редакции спортивной информации ТАСС Владислав Уткин поставил на первое место в голосовании Кучерова, на второе — Набокова, на третье — Панарина, на четвертое — Бобровского, на пятое — защитника петербургского СКА Александра Никишина.

Бобровский также был признан лучшим вратарем России, лучшим защитником стал Никишин, лучшим нападающим — Кучеров. Лучшим игроком в возрасте до 20 лет стал нападающий Матвей Мичков, который в июле перешел клуб НХЛ «Филадельфия». Лучшим тренером был признан наставник магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, лучшим менеджером — Сергей Гомоляко («Металлург»). Лучшим хоккеистом КХЛ журналисты выбрали нападающего московского «Динамо» Никиту Гусева.

Владислав Уткин выбрал лучшим вратарем Набокова, лучшим защитником — Никишина, лучшим нападающим — Кучерова, лучшим игроком до 20 лет — нападающего системы клуба НХЛ «Вашингтон» Ивана Мирошниченко, лучшим тренером — наставника московского «Спартака» Алексея Жамнова, лучшим менеджером — Гомоляко, лучшим хоккеистом КХЛ — Набокова.

Голосование за звание лучшего хоккеиста страны проводится «Спорт-Экспресс» во второй раз. В прошлом году лучшим игроком был признан Кучеров, вторым стал Бобровский, третьим — вратарь клуба НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин.

Читайте также от «ТАСС»
Российский боксер получает угрозы после вызова на бой Хелиф
Шахматистку пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее доской
Муфтий заявил, что "больная идеология" лишила мусульманку участия в открытии ОИ
Боец Исмаилов не будет проводить поединки до конца года
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь