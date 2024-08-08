Бобровский проведет день с Кубком Стэнли в США 14 сентября

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский проведет день с Кубком Стэнли, вручаемым за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиге (НХЛ), 14 сентября. Об этом он рассказал ТАСС.

Главная награда НХЛ выдается на один день представителям команды-победительницы. С 2022 года решением лиги трофей не может быть вывезен в Россию. В последний раз Кубок Стэнли в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки «Тампы» Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.

«Это будет 14 сентября во Флориде. Хочу собрать своих тренеров, с которыми работал здесь на протяжении своей карьеры в Америке, — сказал Бобровский. — Я работал большую часть времени и в Австрии, в Зальцбурге, и с тренерами из Финляндии. Вот хочу всех собрать и сделать такую небольшую вечеринку — поблагодарить их за работу, за то, чего мне удалось достичь».