Текущие события
Хоккей. НХЛ
11.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
14.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
16.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
19.06
Флорида
Эдмонтон
Хоккей. НХЛ
22.06
Эдмонтон
Флорида
Хоккей. НХЛ
25.06
Флорида
Эдмонтон
Все события
Хоккей. НХЛ. Последние результаты
25.06
Флорида
Эдмонтон
22.06
Эдмонтон
Флорида
19.06
Флорида
Эдмонтон
16.06
Эдмонтон
Флорида
14.06
Эдмонтон
Флорида
11.06
Флорида
Эдмонтон
9.06
Флорида
Эдмонтон
3.06
Эдмонтон
Даллас
Хоккей. НХЛ. Все результаты
10:59 (мск), источник: ТАСС

Бобровский проведет день с Кубком Стэнли в США 14 сентября

Главная награда НХЛ выдается на один день представителям команды-победительницы.

ФлоридаНХЛ: таблица и календарь
Источник: Reuters

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 августа. /ТАСС/. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский проведет день с Кубком Стэнли, вручаемым за победу в плей-офф Национальной хоккейной лиге (НХЛ), 14 сентября. Об этом он рассказал ТАСС.

Главная награда НХЛ выдается на один день представителям команды-победительницы. С 2022 года решением лиги трофей не может быть вывезен в Россию. В последний раз Кубок Стэнли в Россию привозили в начале сентября 2021 года игроки «Тампы» Андрей Василевский, Михаил Сергачев и Никита Кучеров. Тогда трофей побывал в Москве, Уфе и Нижнекамске.

«Это будет 14 сентября во Флориде. Хочу собрать своих тренеров, с которыми работал здесь на протяжении своей карьеры в Америке, — сказал Бобровский. — Я работал большую часть времени и в Австрии, в Зальцбурге, и с тренерами из Финляндии. Вот хочу всех собрать и сделать такую небольшую вечеринку — поблагодарить их за работу, за то, чего мне удалось достичь».

В финальной серии Кубка Стэнли «Флорида» обыграла «Эдмонтон» со счетом 4−3. Бобровский впервые выиграл трофей, в 2013 и 2017 годах он признавался лучшим вратарем НХЛ. В составе сборной России он выиграл чемпионат мира в 2014 году.

Читайте также от «ТАСС»
Российский боксер получает угрозы после вызова на бой Хелиф
Шахматистку пытались отравить, разлив ртуть рядом с ее доской
Муфтий заявил, что "больная идеология" лишила мусульманку участия в открытии ОИ
Боец Исмаилов не будет проводить поединки до конца года
Наверх
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь