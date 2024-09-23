Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно»

«На первом же турнире, в котором команда приняла участие — он проходил в городке в 120 километрах от Новокузнецка, — Кирилл обратил на себя всеобщее внимание. И, я так вспоминаю, со всех турниров, где мы играли, а мы проехали всю Сибирь и половину страны, он получал какой-то индивидуальный приз — “Лучший бомбардир” или “Лучший нападающий”. А то и несколько. Он мог забить решающий гол, что и делал многократно. Даже на последней секунде приносил команде победу, бывало и такое. Всегда боролся до финальной сирены».