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13:38 (мск), источник: ТАСС

Фетисов попросил Овечкина побить рекорд Гретцки

В регулярных чемпионатах НХЛ Александр Овечкин забросил 853 шайбы, Уэйн Гретцки — 894.

Вашингтон
Источник: РИА "Новости"

МЫТИЩИ /Московская область/. 10 августа /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен бросить все силы, чтобы стать рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Когда я Сашу вижу, говорю ему, что терпи, дорогой, — сказал Фетисов. — Все брось, тебе осталось забить 42 гола, мы все тебя просим сделать это».

Овечкину 38 лет. В регулярных чемпионатах НХЛ на его счету 853 гола, по этому показателю он уступает только канадцу Уэйну Гретцки (894).

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