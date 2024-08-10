Фетисов попросил Овечкина побить рекорд Гретцки

МЫТИЩИ /Московская область/. 10 августа /ТАСС/. Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин должен бросить все силы, чтобы стать рекордсменом по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Такое мнение на пресс-конференции высказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

«Когда я Сашу вижу, говорю ему, что терпи, дорогой, — сказал Фетисов. — Все брось, тебе осталось забить 42 гола, мы все тебя просим сделать это».