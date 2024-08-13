Консерватизм, страх менеджеров, кумовство. Почему в НХЛ нет тренеров из Европы — и это нереально даже для Федорова с Ларионовым

«Мы говорили с Юсси о финских вратарях. Мы были уверены в его знаниях и его мастерстве. Но я хотел поговорить с ним о том, как он видит игру непосредственно в воротах.



В НХЛ хоккеисты действуют близко к вратарю — так здесь забиваются голы. Для этого надо лезть на ворота, идти в давление, мешать голкиперам, создавать трафик перед ними. Обсудив с ним эти вопросы, мы узнали, что он думает об этом аспекте североамериканского хоккея. Его точка зрения нас полностью устроила. Мы очень довольны его работой и не собираемся отказываться от него только из-за того, что раньше никто так не поступал. Он тот, кто нам нужен», — говорил главный тренер «Лавин» Джаред Беднар.