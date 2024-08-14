Михаил Грабовский назвал ошибкой свой переход в «Айлендерс» из «Вашингтона»

Тут роль не в деньгах, как многие говорят, что я из-за денег ушёл в «Айлендерс». Но это неправда. У «Айлендерс» была очень хорошая команда, которая попадала в плей-офф и до сих пор попадает с этими же игроками. Мы проиграли в седьмой игре. Просто я ошибся. Где-то моя гордость сыграла злую шутку. Я просто хотел выиграть. Очень много людей отговаривали меня оставаться в «Вашингтоне»…