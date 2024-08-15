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«Могли назвать русской мафией». Российский тренер НХЛ рассказал об отношении к себе в США

Российский тренер «Далласа» Станислав Туголуков рассказал об отношении к россиянам в США.

Источник: Getty Images

— Как хоккеисты относятся к тренеру родом из России?

— Естественно, они все знают, что я родом из России. Бывает, что могут и подшутить. Когда российские ребята были в команде, нас могли и «русской мафией» назвать. Они слышали, что мы разговаривали на русском языке и проводили достаточно много времени вместе. Это в шутку и не было обидно.

Позиция генерального менеджера и клуба такова, что это НХЛ, это бизнес, и мы стараемся в политику не лезть. Думаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение. По крайней мере, я его не чувствую. У нас тренеры из Канады, США и я из России, и ко всем относятся одинаково.

— Игроки спрашивают что-то насчет России?

— Если что-то происходит в новостях, они могут спросить, но нет такого, что будут допытываться, чтобы узнать мою позицию по каким-то вопросам. Могут спросить, все ли хорошо с моей семьей, смогу ли ездить в Россию и так далее. Направленного интереса нет, только общие слова, — цитирует Туголукова «РБ Спорт».