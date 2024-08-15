«Могли назвать русской мафией». Российский тренер НХЛ рассказал об отношении к себе в США

Позиция генерального менеджера и клуба такова, что это НХЛ, это бизнес, и мы стараемся в политику не лезть. Думаю, это правильно. Каждый должен заниматься своим делом. Не могу сказать, что ко мне какое-то предвзятое или негативное отношение. По крайней мере, я его не чувствую. У нас тренеры из Канады, США и я из России, и ко всем относятся одинаково.