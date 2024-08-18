Капризов сыграл на Матче звезд в Норвегии. Ради этого пришлось лететь через Турцию и Швецию, а потом на вертолете

Капризова ждал непростой маршрут, чтобы добраться до столицы Олимпиады-1994. Кирилл, в отличие от прошлого года, вернулся на лето в Россию. Первую остановку нападающий сделал в Стамбуле. Это вынужденная мера после ограничения международных рейсов из Москвы. Из столицы Турции Капризов отправился в Гетеборг — помогло то, что год назад, когда «Уайлд» проводили в Швеции вынесенные матчи НХЛ, Кириллу оформили визу на год. Уже до Лиллехаммера россиянин добирался на вертолете. Два города разделяет шестичасовая дорога на машине, но хоккеист выбрал нетривиальный способ передвижения.