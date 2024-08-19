«Менеджер сказал: “Извини, мы тебя обменяли”. Подколзин — об уходе из “Ванкувера”

— Наверное, так и было. Я попал в момент перестройки команды, поменяли трех тренеров, двух генеральных менеджеров. В первый сезон работал генменеджер, который меня драфтовал. Все равно за эти три года я сделал первые шаги в НХЛ, сейчас время показывать свой хоккей. Жизнь показывает, что надо быть готовым ко всему. Хорошо, что такие шансы выпадают. Новый клуб — новые эмоции. Отнестись к обмену надо правильно, никаких обид нет.