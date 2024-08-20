Российский вратарь недоволен отношением к нему в клубе НХЛ. Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»

В АХЛ Аскаров быстро стал основным вратарем в «Милуоки», но за два года пробиться в НХЛ так и не удалось — суммарно Ярослав сыграл всего три матча за «Нэшвилл». Безусловный номер один — Юусе Сарос, а его бэкапом был Кевин Ланкинен. С ним летом не продлили контракт, и ожидалось, что полноценный шанс в главной команде получит Аскаров. Но генменеджер «Предаторс» Барри Тротц подписал 32-летнего Скотта Веджвуда, который последние годы был бэкапом в «Далласе».