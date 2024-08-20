Овечкин способен повторить рекорд Гретцки за сезон? В «Вашингтоне» ждут исторического момента

«Для меня ключевой момент — способность выйти на хорошую позицию и иметь возможность [для завершения атаки]. И он показывает это год за годом, в том числе в прошлом году. Если Ови выходит достаточно много раз на позицию для броска, объезжает ворота, проводит время в зоне атаки, мы разыгрываем большинство, хорошо отрабатываем при численном преимуществе с бросками по воротам, делаем все эти нужные вещи, то он пошлет шайбу в сетку. Поэтому, если он делает такие вещи, которые я жду, не думаю, что будет преувеличением сказать: Ови может забить 42 гола в таком возрасте с учетом, насколько он одаренный снайпер», — сказал Карбери.