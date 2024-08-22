Верят ли в «Вашингтоне», что Овечкин побьет рекорд Гретцки в новом сезоне

«На мой взгляд, ключевым фактором является нахождение правильных позиций, чтобы у тебя появлялись возможности забить. Если он сможет занимать правильные позиции для бросков, если будет находиться в движении у ворот, проводить время в зоне нападения, а мы проделаем хорошую работу в большинстве, сделав всё, что нужно, — тогда он сможет забивать.



Если он будет делать это — а я ожидаю, что он будет — то не думаю, что будет преувеличением сказать, что он сможет забить 42 гола в своём-то возрасте, учитывая, насколько он талантливый снайпер», — прогнозирует Карбери.