«Питтсбург» подписал пробный контракт с российским хоккеистом Кныжовым

Кныжову 26 лет. С 2019 года в НХЛ он выступал за «Сан-Хосе». В прошлом сезоне провел 10 матчей в НХЛ и 40 игр за фарм-клуб «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге защитник провел три матча за петербургский СКА в сезоне-2018/19.