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«Питтсбург» подписал пробный контракт с российским хоккеистом Кныжовым

В прошлом сезоне защитник провел 10 матчей в НХЛ за «Сан-Хосе».

Источник: AP 2023

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» подписал пробный контракт с российским защитником Николаем Кныжовым. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».

Пробный контракт рассчитан максимум на 25 игр. Во время или по истечении этого срока с игроком может быть подписано полноценное соглашение.

Кныжову 26 лет. С 2019 года в НХЛ он выступал за «Сан-Хосе». В прошлом сезоне провел 10 матчей в НХЛ и 40 игр за фарм-клуб «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге защитник провел три матча за петербургский СКА в сезоне-2018/19.