«Питтсбург» подписал пробный контракт с российским хоккеистом Кныжовым

НЬЮ-ЙОРК, 22 августа. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург» подписал пробный контракт с российским защитником Николаем Кныжовым. Об этом сообщает пресс-служба «Питтсбурга».
Пробный контракт рассчитан максимум на 25 игр. Во время или по истечении этого срока с игроком может быть подписано полноценное соглашение.
Кныжову 26 лет. С 2019 года в НХЛ он выступал за «Сан-Хосе». В прошлом сезоне провел 10 матчей в НХЛ и 40 игр за фарм-клуб «Сан-Хосе» в Американской хоккейной лиге. В Континентальной хоккейной лиге защитник провел три матча за петербургский СКА в сезоне-2018/19.