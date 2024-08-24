Российского таланта обменяли в худший клуб НХЛ в XXI веке! Но это шикарная сделка

Хоть в такой ситуации можно «набить» отличную статистику и привлечь внимание других клубов — да и Ярослав всё время будет в работе, чего он и хотел, — Аскаров всё же может не справиться психологически. Молодой голкипер ещё не окреп ментально, чтобы выдерживать такой большой стресс, да и в целом он, кажется, не из тех, кто может без проблем держать удар. Поэтому он либо станет ещё лучше, либо сломается.