«Он человек с твёрдыми моральными принципами». Через месяц Гашек может стать сенатором

В июле 2019-го Гашек говорил, что может выставить свою кандидатуру на пост президента — пост, который в чешской системе обладает меньшей полнотой власти, чем премьерский. «Почему бы и нет? Всё может случиться в ближайшие два-три года. Мне нравится чувствовать ответственность за свои действия, а пост президента предполагает огромную ответственность: если я займу его, то должен действовать идеально. Однако кандидат в президенты должен иметь и другие важные качества». На выборы Гашек тогда не пошёл и только сейчас выбрал парламентский путь.