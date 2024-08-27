«Было шоком для всех». Двукратный обладатель Кубка Стэнли — об уходе Стэмкоса из «Тампы»

«Это было шоком для всех. Сейчас даже трудно об этом говорить, потому что он был большой частью моей карьеры. Великолепный игрок, великолепный лидер, великолепный друг. Мне будет его не хватать, потому что он невероятный человек. Первый парень, который написал мне и приветствовал меня в команде: “Не беспокойся ни о чём. Просто чувствуй себя здесь комфортно”», — приводит слова Чернака издание Sportsnet.