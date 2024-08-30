Скромный человек с добрым сердцем. Погиб Джонни Хоккей

Однако как только миниатюрный форвард оказывался на льду, то превращался в большого игрока. Выступая на студенческом уровне, он в 2014-м стал игроком года в NCAA, набрав 80 очков за университет, а еще раньше заслужил уважительное прозвище Джонни Хоккей, под которым его позднее узнал весь мир. Игровой интеллект, техника и умение ускользать от здоровенных соперников пригодились Годро и в НХЛ, и в сборной США, куда он охотно ездил как на молодежном, так и на взрослом уровне.