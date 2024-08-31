Ларионов выразил соболезнования руководству «Коламбуса» в связи с гибелью Годро

МОСКВА, 31 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Главный тренер «Торпедо», трехкратный обладатель Кубка Стэнли в качестве игрока Игорь Ларионов выразил соболезнования одному из руководителей клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Коламбус» в связи с гибелью нападающего американской команды Джонни Годро. Об этом он рассказал ТАСС.
Годро и его брат Мэттью погибли в аварии. Бывший арбитр НХЛ Тим Пил на своей странице в соцсети X сообщил, что братьев сбил пьяный водитель.
«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов — попали в аварию, — сказал Ларионов. — Я отправил сообщение Джону Дэвидсону (старший советник и альтернативный управляющий “Коламбуса” — прим. ТАСС) от команды и от себя лично».
«Это трагедия, которую трудно описать словами, это горе для их семей, для всего хоккея. Выдающийся хоккеист, хороший парень, Джонни-хоккей… Ты задаешься вопросом — за что, почему, но так распоряжается всевышний», — добавил он.
Годро был 31 год, он был выбран под общим 104-м номером клубом «Калгари» на драфте НХЛ 2011 года. Форвард провел за клуб восемь полноценных сезонов, а в июле 2022 года подписал контракт с «Коламбусом», в составе которого выступают россияне Егор Чинахов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков, Иван Проворов и Даниил Тарасов. Всего в НХЛ он провел 763 матча, набрав 743 очка (243 шайбы + 500 передач), семь раз форвард участвовал в Матчах звезд. В составе сборной США он стал бронзовым призером чемпионата мира.