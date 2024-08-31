Ларионов выразил соболезнования руководству «Коламбуса» в связи с гибелью Годро

«Я тоже нахожусь в шоке. Когда ты получаешь известия о любом человеке, который уходит раньше времени из жизни, тем более в нашем хоккейном мире, это всегда отбрасывает тебя назад в тот момент, когда наши детройтские ребята — Вячеслав Фетисов, Владимир Константинов, Сергей Мнацаканов — попали в аварию, — сказал Ларионов. — Я отправил сообщение Джону Дэвидсону (старший советник и альтернативный управляющий “Коламбуса” — прим. ТАСС) от команды и от себя лично».