Уэйн Гретцки трогательно попрощался с экс-хоккеистом «Коламбуса» Джонни Годро

«Джанет, я и вся наша семья опустошены этой бессмысленной трагедией. Мы отправляем нашу любовь, мысли и молитвы семье Годро. Мы потеряли двух замечательных молодых людей, которых любили и которые оказывали огромное влияние как на льду, так и за его пределами. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить и будут по вам скучать», — написал Гретцки в соцсети Х.