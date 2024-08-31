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Уэйн Гретцки трогательно попрощался с экс-хоккеистом «Коламбуса» Джонни Годро

Легендарный канадский экс-нападающий Уэйн Гретцки высказался по поводу смерти форварда «Коламбус Блю Джекетс» Джонни Годро и его брата Мэттью.

Источник: Getty Images

«Джанет, я и вся наша семья опустошены этой бессмысленной трагедией. Мы отправляем нашу любовь, мысли и молитвы семье Годро. Мы потеряли двух замечательных молодых людей, которых любили и которые оказывали огромное влияние как на льду, так и за его пределами. Джонни и Мэттью, вас всегда будут помнить и будут по вам скучать», — написал Гретцки в соцсети Х.

30 августа стало известно, что один из хоккеистов «Коламбуса», Джонни Годро, которому был 31 год, и его брат Мэттью погибли в результате ДТП. Водитель подозревается в том, что находился в состоянии алкогольного опьянения, ему предъявлены обвинения по двум пунктам: о причинении смерти в результате ДТП и вождении в нетрезвом виде. Органы правопорядка сообщили, что расследование продолжается.