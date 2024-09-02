«Жизнь бывает невероятно жестокой». Яромир Ягр — о смерти Джонни Годро

«Честно говоря, я никогда не думал, что напишу такой текст к посту. Да, это был мой последний гол в НХЛ. Да, это был довольно красивый гол. Да, прежде всего это был красивый пас. К сожалению, жизнь иногда бывает невероятно жестокой. Спасибо Джонни Годро за то, что был там и своими невероятными выступлениями вселял надежду во всех ребят, что, хотя они и не самые большие и выносливые, они могут добиться успеха на мировом уровне в НХЛ так же, как это сделал ты. Мои соболезнования всей семье. Спасибо тебе и твоему брату», — написал Ягр под своим постом в социальных сетях.