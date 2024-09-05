Драйзайтль получит от «Эдмонтона» 112 миллионов долларов! В истории НХЛ больше контракт был только у Овечкина

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль подписал новый контракт с клубом. Соглашение вступит в силу следующим летом и позволит немецкому нападающему заработать 112 миллионов долларов за восемь сезонов. За всю историю НХЛ контракт, который подразумевал бОльшие выплаты, заключал только один хоккеист — Александр Овечкин. Лидер «Вашингтона» с 2008 по 2021 год заработал 124 миллиона. Тройку, кстати, замыкает уже завершивший карьеру и даже включенный в Зал славы защитник Ши Уэбер, который до сих пор получает деньги от «Юты».