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Драйзайтль получит от «Эдмонтона» 112 миллионов долларов! В истории НХЛ больше контракт был только у Овечкина

Но по средней зарплате немец намного превзошел россиянина.

Источник: Elsa/Getty Images

Форвард «Эдмонтона» Леон Драйзайтль подписал новый контракт с клубом. Соглашение вступит в силу следующим летом и позволит немецкому нападающему заработать 112 миллионов долларов за восемь сезонов. За всю историю НХЛ контракт, который подразумевал бОльшие выплаты, заключал только один хоккеист — Александр Овечкин. Лидер «Вашингтона» с 2008 по 2021 год заработал 124 миллиона. Тройку, кстати, замыкает уже завершивший карьеру и даже включенный в Зал славы защитник Ши Уэбер, который до сих пор получает деньги от «Юты».

Источник: Спорт-Экспресс

Драйзайтль лидирует в рейтинге самых больших подписанных контрактов НХЛ, опережая уже упомянутого Уэбера и ветерана «Питтсбурга» Сидни Кросби, чье 12-летнее соглашение завершится будущим летом. Девятизначные числа присутствуют также в соглашениях канадских суперзвезд — Нэйтана Маккинона и Коннора Макдэвида.

Источник: Спорт-Экспресс
Источник: Спорт-Экспресс

Панарин, естественно, лидирует по зарплате среди российских хоккеистов. Второе место у приведшего «Флориду» к первому в истории Кубку Стэнли Сергея Бобровского, а третье место делят лидеры «Тампы» Никита Кучеров и Александр Василевский и продолжающий движение к вечному снайперскому рекорду Александр Овечкин.

Источник: Спорт-Экспресс

Автор: Кирилл Бурдаков