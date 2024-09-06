Великий российский тренер обосновался в НХЛ. Зачем «Филадельфии» Знарок

Давайте подумаем, зачем вдруг «Филадельфии» мог понадобиться Знарок, особенно в не самой типичной для него должности? Во-первых, на данных рабочих местах в каждой команде НХЛ находится куча народу, поэтому появление того или иного персонажа не будет вызывать какие-то вопросы. Не забываем и про текучку кадров в этом направлении. Во-вторых, помощь от человека с такими регалиями, как у Знарка, вряд ли кому-то может навредить. Только если не возникнет конфликта интересов.