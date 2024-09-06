Великий российский тренер обосновался в НХЛ. Зачем «Филадельфии» Знарок

Примерно полторы недели назад Матвей Мичков в социальных сетях опубликовал фото, которое вызвало бурю обсуждений. На нём были запечатлены сам Матвей, Иван Федотов, который является одноклубником Мичкова, а также Олег Знарок. Вот здесь и начали возникать вопросы, всё-таки появление бывшего тренера сборной России в компании с игроками «Филадельфии» сразу объяснить непросто. Некоторые выдвигали версию, что Мичков, Федотов и Панарин, зять Знарка, являются клиентами агента Пола Теофаноса, и, видимо, именно этим можно объяснить их совместное времяпрепровождение.
Однако всё оказалось проще — Олег Знарок теперь специалист по развитию европейских игроков и консультант скаутов в «Филадельфии Флайерз». Правда, прочитать такое между строк было довольно сложно.
Давайте подумаем, зачем вдруг «Филадельфии» мог понадобиться Знарок, особенно в не самой типичной для него должности? Во-первых, на данных рабочих местах в каждой команде НХЛ находится куча народу, поэтому появление того или иного персонажа не будет вызывать какие-то вопросы. Не забываем и про текучку кадров в этом направлении. Во-вторых, помощь от человека с такими регалиями, как у Знарка, вряд ли кому-то может навредить. Только если не возникнет конфликта интересов.
Но, как кажется, главная причина кроется всё-таки в том, что в команду приехал Матвей Мичков, надежды на которого в «Филадельфии» серьёзнее некуда.
Генеральный менеджер «Филадельфии» Даниэль Бриер после подписания контракта с Мичковым сказал: «Мы рады, что с Матвеем заключён контракт, и с нетерпением ждём, когда он присоединится к нашей команде в тренировочном лагере в сентябре. Мы внимательно следили за его развитием с момента драфта, и возможность подписать такого игрока, как Матвей, который обладает высоким уровнем таланта, мастерства и способностями переламывать игру, станет ключевым элементом нашего будущего».
С учётом не самого простого характера Матвея, а также эксцентричного подхода к работе Джона Тортореллы, главного тренера команды, не исключено, что «лётчики» решили перестраховаться, поставив рядом с молодым россиянином человека, чей авторитет и опыт умалять никто не будет. Такой метод снижения рисков, если можно перенести термин из экономического глоссария на нашу ситуацию.
А если посмотреть на ситуацию с другой стороны? Зачем Олегу Валерьевичу не самая престижная должность в клубе НХЛ? Впору вспомнить недавнее интервью с Анваром Гатиятулиным, где он прокомментировал период без работы после увольнения из «Трактора»: «Получается, расстались с “Трактором” в конце сентября, а уже в декабре начал подпрыгивать. Близкие сказали сразу: “Иди-ка ты уже на работу, надо что-то делать”.
Что это означает? То, что люди подобного склада ума не особо любят отдыхать, им нужно заниматься любимым делом, чтобы чувствовать себя комфортно.
Также нельзя опустить тот факт, что у Знарка недавно родились два внука, а работа в Северной Америке позволит ему почаще навещать их. Уж точно чаще, чем если бы он работал в России.
Означает ли факт нового витка карьеры Знарка, что Олега Валерьевича в КХЛ мы больше не увидим? Артемий Панарин, например, считает, что не означает: «Я уверен, что он может ещё работать. Знарок ещё молодой, и у него огромный багаж знаний. Сами за себя говорят результаты, которые он показывал в клубах КХЛ и со сборной России».
Но давайте начистоту, вероятность возвращения Знарка на тренерский мостик команды КХЛ ничтожно мала. Гранды, в которых он работал в последнее время («Спартак» выносим за скобки), вряд ли уже будут заинтересованы в его услугах. А в клубы рангом ниже ехать смысла нет уже самому Знарку. Случиться может всякое, конечно, но пока так.
Если резюмировать всё сказанное, параллельно выдвинув своё мнение, то можно сказать, что это хороший союз. И для Мичкова, и для «Филадельфии», и для самого Знарка, который, помимо работы, получит ещё возможность больше времени проводить с семьёй, что для человека в его возрасте является первостепенным.
Автор: Максим Макаров