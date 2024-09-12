«Это другой мир, КХЛ тут даже не пахнет». Николай Коваленко — об игре в НХЛ за «Колорадо»

— Успели понять, что за уровень в плей-офф НХЛ?

— Это другой мир. В плане игры, болельщиков. Игра была очень простой, все ждали чужой ошибки. Запомнились трибуны, ажиотаж. Когда мы приехали в Виннипег, я был в шоке, все сидели в белом. Я кайфовал от каждой минуты, наслаждался моментом. Первый раз бывает только один раз. Помню, как нас освистывали, когда мы выходили на лёд в Виннипеге. Но даже в этот момент я кайфовал. Думал: «Давайте ещё больше». Я понимал, что это большая ответственность, но пытался всю энергию, которую получал от атмосферы, перевести в правильное русло. Пытался сыграть правильно, но после месяца перерыва очень тяжело войти в этот игровой ритм, особенно в плей-офф НХЛ, особенно когда у тебя первый матч. Фантастический опыт — зайти в команду в плей-офф после месяца без хоккея.