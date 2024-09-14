«Филадельфия» уступила «Рейнджерс» в матче новичков НХЛ, Мичков отличился

Основное время встречи, которая прошла в Аллентауне (США), завершилось со счетом 3:3. В составе «Филадельфии» шайбу забросил российский нападающий Матвей Мичков, который провел свой дебютный матч в составе клуба НХЛ. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Рейнджерс».
В июле «Филадельфия» подписала трехлетний контракт новичка с Мичковым. Годовая зарплата нападающего составит 950 тысяч долларов. «Филадельфия» выбрала россиянина под седьмым номером на драфте НХЛ 2023 года. 25 июня петербургский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) СКА объявил об уходе хоккеиста.
Мичкову 19 лет. В прошедшем сезоне на правах аренды форвард выступал за «Сочи», в составе которого провел 47 матчей и набрал 41 очко (19 шайб и 22 передачи). Также он сыграл в одном матче за СКА. Всего на его счету в КХЛ 91 матч и 66 результативных действий (30+36).