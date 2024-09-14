«Филадельфия» уступила «Рейнджерс» в матче новичков НХЛ, Мичков отличился

Мичкову 19 лет. В прошедшем сезоне на правах аренды форвард выступал за «Сочи», в составе которого провел 47 матчей и набрал 41 очко (19 шайб и 22 передачи). Также он сыграл в одном матче за СКА. Всего на его счету в КХЛ 91 матч и 66 результативных действий (30+36).