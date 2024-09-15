Овечкин навсегда вошел в историю Америки! Русский супергерой будет капитаном «Вашингтона» 16-й сезон подряд

Совсем скоро — старт нового сезона в НХЛ 39-й день рождения Александра Овечкина. Свой новый сезон Ови начинает в роли капитана команды и это стало очередным поводом дать Ови дополнительный поклон в плане признания его величия. И дело вот в чем.
По продолжительности капитанства в одном клубе 38-летний форвард делит третье место в истории НХЛ с Джо Сакиком, игравшим за «Квебек Нордикс», который потом стал «Колорадо Эвеланш».
Самые «долгоиграющие» капитаны НХЛ:
- Стив Айзерман («Детройт») — 19 лет в роли капитана
- Сидни Кросби («Питтсбург») — 18 лет
- Александр Овечкин («Вашингтон») — 16 лет
- Джо Сакик («Квебек»/ «Колорадо») — 16 лет
- Джонатан Тэйвс («Чикаго») — 15 лет
- Рэй Бурк («Бостон») — 15 лет
- Здено Хара («Бостон») — 14 лет
- Габриэль Ландеског («Колорадо») — 13 лет
- Шейн Доун («Финикс»/ «Аризона») — 13 лет
- Даниэль Альфредссон («Оттава») — 13 лет
Впервые Овечкин вышел на лед в капитанской форме на раскатке перед матчем с «Монреалем» 5 января 2010 года — тогда это стало новостью, потому что никаких формальных объявлений о назначении нового капитана «Вашингтон» не делал. Хотя, как рассказывал позже сам Александр, он узнал о своем выборе еще накануне.
«Брюс Будро, наш тогдашний тренер, сказал мне об этом перед всей командой. Было много улыбок, похлопываний, поздравлений и тому подобного. Я хорошо помню тот момент, хотя время, конечно, летит очень быстро».
В 2018 году Овечкин стал первым российским капитаном в НХЛ, приведшим команду к победе в Кубке Стэнли.
Еще совсем недавно «Вашингтон» неплохо отметил 10-летний юбилей капитанства Ови.
«Тогда, действительно, был только один выбор», — сказал его партнер по команде Никлас Бэкстрем.
«На мой взгляд, все было без вопросов», — отметил бывший наставник «Кэпиталз» Брюс Будро.
«Я помню, как был счастлив и очень взволнован. Сразу стало понятно, что надо играть еще лучше, чем прежде. Когда мне предложили стать капитаном, я согласился, но сказал, что займу этот пост, только если захотят остальные ребята. Тренеры провели голосование, и меня поддержали», — отметил Овечкин годы спустя.
Конечно, капитанство в чемпионский сезон — ощущения особенные.
«Как только я попал в команду, мне твердили: “Ты будешь следующим капитаном”. Этот момент был для меня важным, как и для всей команды. Многие говорили, что клуб ничего не выиграет, этот парень ничего не выиграет. Что я скажу в ответ? Получите! Мы сделали это, я был первым капитаном, выигравшим Кубок Стэнли», — с восторгом говорил Овечкин в 2018-м.
Время действительно летит быстро. Но пока что Ови — лидер, снайпер и капитан, как и много лет назад.
Автор: Максим Замятин