Овечкин навсегда вошел в историю Америки! Русский супергерой будет капитаном «Вашингтона» 16-й сезон подряд

«Как только я попал в команду, мне твердили: “Ты будешь следующим капитаном”. Этот момент был для меня важным, как и для всей команды. Многие говорили, что клуб ничего не выиграет, этот парень ничего не выиграет. Что я скажу в ответ? Получите! Мы сделали это, я был первым капитаном, выигравшим Кубок Стэнли», — с восторгом говорил Овечкин в 2018-м.