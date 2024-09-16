Капитан «Питтсбурга» Кросби подписал новый контракт с клубом

«Нет слов, чтобы должным образом описать, что Сидни Кросби значит для хоккея, для города Питтсбург и нашей команды. Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории. Но что делает его особенным, так это то, что он ежедневно показывает преданность своему делу и каждый раз помогает “Питтсбургу” побеждать», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.