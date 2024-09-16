Капитан «Питтсбурга» Кросби подписал новый контракт с клубом

ВАШИНГТОН, 16 сентября. /ТАСС/. Трехкратный обладатель Кубка Стэнли канадец Сидни Кросби продлил контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург». Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новое соглашение рассчитано до конца сезона-2026/27. Среднегодовая зарплата нападающего составит $8,7 млн. Предыдущий контракт Кросби с «Питтсбургом» был рассчитан до конца сезона-2024/25.
«Нет слов, чтобы должным образом описать, что Сидни Кросби значит для хоккея, для города Питтсбург и нашей команды. Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории. Но что делает его особенным, так это то, что он ежедневно показывает преданность своему делу и каждый раз помогает “Питтсбургу” побеждать», — заявил генеральный менеджер «Питтсбурга» Кайл Дубас.
Кросби 37 лет, он был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ под общим первым номером в 2005 году. Вместе с клубом, в котором он провел всю карьеру, игрок трижды выиграл Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Кросби дважды признавался самым ценным игроком регулярного чемпионата (2007, 2014). В составе сборной Канады нападающий два раза выиграл Олимпийские игры (2010, 2014). В 2015 году после победы на чемпионате мира Кросби вошел в «Тройной золотой клуб», куда попадают игроки, выигрывавшие Олимпиаду, Кубок Стэнли и чемпионат мира.