Никита Александров подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

Александров находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Сент-Луис» 23 матча, отдав две результативные передачи. Также он сыграл семь матчей за фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», в которых набрал семь очков (3+4).
Всего к «Сент-Луису» на сбор присоединяются шесть игроков. Также с клубом будут тренироваться форварды Сэм Биттен, Мэттью Пека, Джейк Гудель, защитник Скотт Харрингтон и вратарь Дэвид Тендек.
Александрову 24 года. Он был выбран «Сент-Луисом» под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019. Всего на его счету 51 встреча в НХЛ и 9 очков (3+6).