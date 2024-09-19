Олбани
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Никита Александров подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Российский нападающий Никита Александров подписал просмотровый контракт с «Сент-Луис Блюз» и будет тренироваться в лагере команды, сообщается на сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Александров находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Сент-Луис» 23 матча, отдав две результативные передачи. Также он сыграл семь матчей за фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», в которых набрал семь очков (3+4).

Всего к «Сент-Луису» на сбор присоединяются шесть игроков. Также с клубом будут тренироваться форварды Сэм Биттен, Мэттью Пека, Джейк Гудель, защитник Скотт Харрингтон и вратарь Дэвид Тендек.

Александрову 24 года. Он был выбран «Сент-Луисом» под общим 62-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2019. Всего на его счету 51 встреча в НХЛ и 9 очков (3+6).

Сент-Луис
НХЛ: таблица и календарь