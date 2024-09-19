Никита Александров подписал контракт с клубом НХЛ «Сент-Луис»

Александров находится в статусе ограниченно свободного агента. В прошедшем сезоне нападающий провел за «Сент-Луис» 23 матча, отдав две результативные передачи. Также он сыграл семь матчей за фарм-клуб «Спрингфилд Тандербёрдс», в которых набрал семь очков (3+4).