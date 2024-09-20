«Вэл подводил нас последние пару лет». В «Колорадо» не простят Ничушкина после бана?

«Переведённый на прошлой неделе на третий этап Программы помощи игрокам НХЛПА и НХЛ и отстранённый от матчей минимум на шесть месяцев Валерий Ничушкин не сыграет в НХЛ минимум до ноября. Если/когда он получит разрешение вернуться в лигу, я не могу себе представить, что ему позволят вернуться в раздевалку “Эвеланш”. Хотя большинство игроков в раздевалке говорили правильные вещи (или вообще ничего не говорили), в их голосах можно было почувствовать разочарование.



Ничушкин подвёл их второй сезон подряд в самое ответственное время года. Я очень надеюсь, что Вэл сможет получить необходимую ему помощь на личном уровне, но в бизнесе приходится принимать трудные решения. “Эвеланш” просто нужно найти способ двигаться дальше без габаритного нападающего», — в мае написал североамериканский журналист Colorado Hockey Now Эван Раваль.