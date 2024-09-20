Над Овечкиным поставят эксперимент в Америке? Русскую суперзвезду снова хотят проверить на неудобной позиции

Александр Овечкин начнет сезон-2024/25 не в стопроцентной готовности. Это стало ясно после того, как была обнародована информация о травме россиянина во время тренировки в межсезонье.
Овечкин был отстранен от командного теста на катание в четверг в качестве меры предосторожности, но полностью принял участие в открытии тренировочного лагеря. Позже он сам назвал свое недомогание словами «ничего серьезного». Однако это не помешало его здоровью стать важной темой для обсуждения. Великая Восьмерка пропустила всего три игры в прошлом сезоне из-за травмы, но он стал еще на год старше и до старта регулярки появились первые проблемы.
«Сейчас он немного подбит, но может участвовать в тренировках, что является положительным знаком. Мы просто хотим быть умными в начале лагеря, потому что первые несколько дней — это тяжелые, трудные дни. Он, как наш капитан, хочет быть там, но здесь можно легко навредить себе», — сказал главный тренер Спенсер Карбери.
Это может означать, что к тяжелой физической нагрузке Овечкин пока готов не полностью.
Генеральный менеджер Крис Патрик сделал аналогичное сообщение.
«Не очень беспокоюсь насчет Ови. Он только что пережил довольно тяжелую тренировку в первый день лагеря. Я уверен, что главный спортивный врач Джейсон Сербус доберется до него. С нами и с ним все будет в порядке. Любой игрок в этом возрасте просто пытается убедиться, что его тело сможет пережить сезон, верно? Это намного сложнее, чем когда тебе было 23, 24 года. Просто заботиться о себе вне льда и проходить процедуры, восстанавливаться и пытаться убедиться, что неприятности не перерастут во что-то большее», — отметил Патрик.
Разговоры о возможной травме Овечкина ходят с августа. По словам обозревателя официального сайта «Вашингтона» Майка Фогеля, Овечкин покинул факультативное катание команды рано утром в понедельник из-за «нераскрытого недомогания». Но затем Овечкин вышел на тренировку по желанию во вторник и выглядел вполне здоровым.
«Я пришел, покатался, проверил, как я себя чувствую. Я чувствую себя хорошо. Но нужно просто быть умным», — сказал сам Александр, вторя словам руководства.
Помимо травмы, приключения для Ови готовит и главный тренер. Спенсер Карбери в первый же день тренировочного лагеря отправил Овечкина с его привычного левого фланга на правый.
Перестановка даже ускользнула от внимания Дилана Строума, самого постоянного центрального нападающего в звене Овечкина в прошлом сезоне и его партнера по первой тройке в четверг. Когда его спросили об обмене позициями, Строум был озадачен и не смог подтвердить это. Он сказал, что не заметил и предположил, что Овечкин всегда был слева от него, а Эндрю Манджапане — справа.
Главный тренер Спенсер Карбери прояснил ситуацию и сообщил, что Овечкин выходил на обоих флангах, а возможную ротацию команда обсуждала еще в прошлом сезоне.
«Мы говорили об этом. Посмотрим, как это будет работать в лагере. Мы рассмотрим несколько разных вещей», — отметил тренер.
Игра Овечкина на правом фланге — не совсем новая идея. Александр провел большую часть двух сезонов в качестве правого нападающего, когда Адам Оутс был главным тренером «Кэпиталз» с 2012 по 2014 год. Оутс настаивал на том, чтобы его игроки играли на своей естественной стороне, несмотря на огромный успех Овечкина в качестве левого нападающего.
Перевод на непривычный фланг не помешал Овечкину взять «Морис Ришар Трофи» в обоих сезонах, а также «Харт Трофи» как MVP лиги в 2013 году. Он даже входил в состав сборных всех звезд НХЛ по итогам сезона как левый и как правый крайний нападающий из-за путаницы среди выбирающих относительно его фактической позиции.
Однако «Кэпиталз» не добились успеха под руководством Оутса, а Овечкин не выглядел комфортно на правом фланге. Самую значительную часть своих тогдашних голов он оформлял в большинстве из своего «офиса», забив 40 из 83 голов в численном преимуществе.
Оутс был уволен после того, как «Кэпиталз» не попали в плей-офф в 2013 году, и Овечкин быстро вернулся на свою привычную левую сторону. С тех пор эксперименты были прекращены.
Иван Мирошниченко, еще один праворукий левый крайний, также играл на правом фланге в первый день тренинг-кемпа. 20-летний вингер был помещен в трио с Сонни Милано и Майком Сгарбоссой.
Автор: Максим Замятин