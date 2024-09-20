Над Овечкиным поставят эксперимент в Америке? Русскую суперзвезду снова хотят проверить на неудобной позиции

«Не очень беспокоюсь насчет Ови. Он только что пережил довольно тяжелую тренировку в первый день лагеря. Я уверен, что главный спортивный врач Джейсон Сербус доберется до него. С нами и с ним все будет в порядке. Любой игрок в этом возрасте просто пытается убедиться, что его тело сможет пережить сезон, верно? Это намного сложнее, чем когда тебе было 23, 24 года. Просто заботиться о себе вне льда и проходить процедуры, восстанавливаться и пытаться убедиться, что неприятности не перерастут во что-то большее», — отметил Патрик.