Александр Овечкин впервые в карьере не попал в топ-50 лучших игроков НХЛ по версии TSN

«Группа хоккейных экспертов TSN объявит список 50 лучших игроков НХЛ, который выйдет в понедельник, 23 сентября, и в нём не будет одного знакомого лица. В этом году в рейтинге, впервые с момента его введения в 2010 году, не будет представлен капитан “Вашингтон Кэпиталз” Александр Овечкин. Россиянин занял второе место по итогам 2010-го и 2011 годов, и 33-е — в рейтинге прошлого сезона», — сказано в заявлении.