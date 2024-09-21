Малкин рассказал о целях на новый сезон НХЛ

«Я, Кросби и Летанг не хотим здесь просто играть. Мы хотим быть здесь и побеждать. Это лучше для команды, лучше для организации. Наш генеральный директор Кайл Дубас проделал отличную работу этим летом. Он попытался немного изменить команду. Я не хочу быть здесь следующие два года, чтобы просто играть в свою игру, забрасывать 500 шайб и ничего не делать после этого. Я хочу быть здесь, чтобы побеждать. Моя цель этим летом и в этом сезоне — помочь команде попасть в плей-офф. Я не хочу быть за бортом плей-офф. Думаю, Сид думает так же», — добавил россиянин.