Малкин рассказал о целях на новый сезон НХЛ

Предстоящий регулярный чемпионат станет для россиянина 19-м в карьере.
«Хочу стараться проявлять лидерство немного больше. У меня большой опыт, я самый старший игрок в команде. Теперь, когда здесь есть пара русских парней, молодых ребят, нужно строить лидерство в раздевалке. Думаю, для меня будет полезно начать делать это немного лучше, разговаривать с парнями, помогать тренерам. Это то, что я могу делать. И опять же, на льду я тоже чувствую себя неплохо. Я все еще голоден. Я по-прежнему хочу побеждать в каждой игре», — приводит слова Малкина сайт НХЛ.
«Я, Кросби и Летанг не хотим здесь просто играть. Мы хотим быть здесь и побеждать. Это лучше для команды, лучше для организации. Наш генеральный директор Кайл Дубас проделал отличную работу этим летом. Он попытался немного изменить команду. Я не хочу быть здесь следующие два года, чтобы просто играть в свою игру, забрасывать 500 шайб и ничего не делать после этого. Я хочу быть здесь, чтобы побеждать. Моя цель этим летом и в этом сезоне — помочь команде попасть в плей-офф. Я не хочу быть за бортом плей-офф. Думаю, Сид думает так же», — добавил россиянин.
Малкину 38 лет. Вместе с «Питтсбургом» Малкин трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017).