Русский талант осваивается в Америке: Мичков уже огорчил клуб Овечкина

Несколько лет назад Матвея Мичкова называли едва ли не главным наследником Александра Овечкина. Во многом из-за таланта и огромного потенциала, которым обладает юный вингер, а также ряда принадлежавших Ови статистических рекордов, переписанных Матвеем на свое имя. Многие даже ожидали увидеть Мичкова в клубе, где Овечкин стал одним из лучших и главных хоккеистов за всю историю спорта, но «Вашингтон Кэпиталз» молодого россиянина не дождались: на драфте НХЛ 2023 года Мичкова прямо из-под носа у «столичных» увели боссы «Филадельфии Флайерз». Хотя в Матвее «Кэпс» особо и не нуждались, чего не скажешь о «летчиках».
В лице Мичкова «Филадельфия» видит ни много ни мало начало новой эры всей франшизы. Переход россиянина, добившегося досрочного расторжения контракта с петербургским СКА, в стан «Флайерз» стал самым настоящим информационным бумом в Пенсильвании и во многих других частях Северной Америки. Для «летчиков» ранний приезд молодого форварда из России был назван большим успехом и поводом надеяться на лучшие времена в ближайшем будущем.
Пока Мичков радует болельщиков своей новой команды. И не только их — в структуре всей организации «Флайерз» впечатлены заряженностью Матвея, умением молодого хоккеиста не отвлекаться на окружающий его медиашум и стойко переносить нагрузки и остальные прелести тренировок у Джона Тортореллы. Громко о себе на американской земле Мичков заявил в первой же игре в свитере «Филадельфии». И хотя это произошло в спарринге в рамках лагеря новичков, но гол есть гол — его россиянин оформил в матче против «Нью-Йорк Рейнджерс».
Но то лагерь новичков. Куда более серьезной проверкой для Мичкова станет полноценная предсезонка в стане «Флайерз». И с этим испытанием россиянин тоже справляется уверенно. Как таковых предсезонных турниров, подобных тем, что проводятся летом в России, в НХЛ нет. Клубы лиги сами договариваются между собой о проведении контрольных встреч и турнирными обстоятельствами себя не нагружают. Для «Филадельфии» первой такой игрой стал матч против… «Вашингтона». Той самой команды, где многие хотели бы увидеть Мичкова после драфта-2023. Той самой франшизы, которая ассоциируется с именем Александра Овечкина.
Непосредственной встречи с Ови на льду Матвею придется ждать еще целый месяц, зато уже сейчас юный россиянин щелкнул по носу клубу из столицы США. «Флайерз» одержали победу с убедительным счетом 6:2, а Мичков принял непосредственное участие в двух шайбах, выступив в них ассистентом. Оба раза — на гол Моргана Фроста. Именно в тройке с Фростом и Оуэном Типпеттом американские СМИ видели Мичкова еще задолго до того, как россиянин прибыл в расположение клуба для подписания контракта новичка. Оба же раза Матвей был мотором голевых атак.
Второй гол при участии россиянина «Флайерз» организовали в численном большинстве. И важно отметить, что Мичкову доверяли место в первой спецбригаде. Всего же Матвей провел 21 смену при 19 сыгранных минутах, бросков в створ ворот не нанес, а также отметился удалением за высоко поднятую клюшку.
За этот фол команду россиянина наказал, кстати, еще один молодой талант из России. Иван Мирошниченко был выбран «Вашингтоном» на драфте 2022 года, а в сезоне-2023/24 отметил полноценный дебют в Национальной хоккейной лиге и сделал большой шаг к тому, чтобы стать игроком основной команды в новом соревновательном году. Теперь именно в лице Мирошниченко видят настоящего наследника Овечкина в «Вашингтоне».
Искусным кистевым броском из офиса Ови Иван «прошил» Ивана Федотова, год назад угодившего в громкий международный скандал. Эта же шайба стала для «Кэпиталз» последней в матче.
У «Флайерз» до старта сезона НХЛ запланировано еще шесть матчей. Ближайший — в ночь на 24 сентября против «Монреаль Канадиенс». «Кэпиталз» же проведут еще пять контрольных игр: по две с «Бостон Брюинз» и «Коламбус Блю Джекетс» и одну с «Нью-Джерси Девилз».
Андрей Сенченко