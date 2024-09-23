Русский талант осваивается в Америке: Мичков уже огорчил клуб Овечкина

Но то лагерь новичков. Куда более серьезной проверкой для Мичкова станет полноценная предсезонка в стане «Флайерз». И с этим испытанием россиянин тоже справляется уверенно. Как таковых предсезонных турниров, подобных тем, что проводятся летом в России, в НХЛ нет. Клубы лиги сами договариваются между собой о проведении контрольных встреч и турнирными обстоятельствами себя не нагружают. Для «Филадельфии» первой такой игрой стал матч против… «Вашингтона». Той самой команды, где многие хотели бы увидеть Мичкова после драфта-2023. Той самой франшизы, которая ассоциируется с именем Александра Овечкина.