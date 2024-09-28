Овечкин забил первый гол в предсезонке! В «Вашингтоне» создали новую ударную тройку

Предсезонка — тяжелое время для Александра Овечкина. В своих интервью он не скрывал, что тренироваться и готовиться к сезону для него скучно, но без этого никуда. Контрольные матчи помогают набрать форму и, в отличие от тренировок, наверняка все еще в кайф. В своем первом матче в межсезонье против «Нью-Джерси» (5:3) Овечкин отметился результативной передачей, но шансов отличиться у него было. А вот в сегодняшнем матче против «Коламбуса» капитан «Вашингтона» уже в первом периоде открыл счет голам.