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Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN

Журналисты канадского портала TSN опубликовали топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги.

Источник: Чемпионат.com

В список вошли два россиянина: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на девятой строчке.

Полностью топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии TSN выглядит так:

  1. Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»
  2. Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»
  3. Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»
  4. Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»
  5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
  6. Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»
  7. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»
  8. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»
  9. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
  10. Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш».

Тампа-Бэй
Рейнджерс
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