Кучеров и Панарин вошли в топ-10 лучших игроков НХЛ по версии TSN

В список вошли два россиянина: форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров занял пятое место, нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин расположился на девятой строчке.
Полностью топ-10 лучших игроков Национальной хоккейной лиги по версии TSN выглядит так:
- Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз»
- Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш»
- Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс»
- Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»
- Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
- Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»
- Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз»
- Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»
- Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
- Микко Рантанен, «Колорадо Эвеланш».