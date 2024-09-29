Феерия Мичкова на предсезонке НХЛ продолжается! Первый дубль и победный гол в овертайме

Место в воротах занял Иван Федотов — для вратаря это первый полноценный матч на предсезонке. Он уже выходил против «Вашингтона» в начале недели, но тогда разделил игровое время с молодым Карсоном Бьярнасоном. Пока российский вратарь выглядит увереннее, чем в концовке прошлого сезона, когда он приехал в НХЛ — сегодня из 40 бросков пропустил лишь два. Сыграл за «Филадельфию» и Егор Замула — в первой паре обороны и второй бригаде большинства.