Загремел в армию, рванул в Америку, но уже там не нужен? В русского вратаря Федотова не особо верит его же тренер

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла не скрывает, что обеспокоен качеством вратарской линии своей команды в предстоящем регулярном чемпионате. В сезоне-2024/25 команда Тортореллы должна довериться Самюэлю Эрссону и Ивану Федотову, двум голкиперам, не имеющим большого опыта игры на высшем уровне.
В прошлом году в это время «Летчики» не задавали слишком много вопросов по поводу голкиперов, поскольку Картер Харт был однозначным первым номером и воплощал собой уверенность. Однако скандалы, связанные с возможным изнасилованием во времена выступлений за молодежную сборную, очень больно аукнулись канадцу. В НХЛ Харт больше не играет, хотя официального вердикта судей о виновности голкипера тоже не было.
Однако «Филадельфии» от этого не легче. Команда перестраивается и с восторгом смотрит на новичка Матвея Мичкова, который сразу же начал «делать вещи», а вот на последнем рубеже пока не видно человека, способного всех успокоить.
«В этом году у нас совершенно новая ситуация с вратарями. Это меня действительно пугает», — сказал Торторелла в интервью The Athletic.
«Мы не начинаем сезон с Картером Хартом. И это первый раз, когда Эрссон действительно становится номером один. В прошлом году ему пришлось трудиться сверх меры, иногда он очень сильно уставал. Я восхищаюсь его психологической силой, но понятия не имею, как все пройдет. Это меня беспокоит», — признался тренер.
Эрссон оказался в центре внимания в январе прошлого года, когда Харт был отстранен от работы из-за проблем с законом. В 51 игре 24-летний швед одержал 23 победы, 19 раз проиграл и в 7 матчах уступил вне основного времени. Процент отраженных бросков был невысоким — Эрссон даже не добрался до 90% (89%), и пропускал почти по 3 гола за матч (2,82).
Однако ничего не оставалось, как «ехать» на Эрссоне, который был банально не готов к такой нагрузке. Швед не стал жаловаться, играл на морально-волевых, чем заслужил уважение Тортса.
Торторелла уже заявил, что хочет, чтобы Эрссон сыграл от 55 до 60 игр матчей команды в этом сезоне.
«Он готов воспользоваться своим шансом. По его словам, у него есть эта возможность. Я думаю, что психологический аспект этой работы — самая важная часть. Теперь Сэму приходится сказать себе: “Я номер 1, я больше не дублер”. Это совершенно другое состояние ума. Это то, что воодушевляет меня в нем, потому что я думаю, что он обладает огромной психологической силой», — похвалил шведа наставник.
А что же Федотов, за которого «Филадельфия» так билась во время его отъезда из ЦСКА?
Шансов у Ивана стать первым номером почти нет. Торторелла явно хочет увидеть его побольше, прежде чем принять решение о доверии к россиянину, но пока ситуация явно не в его пользу. Федотов прибыл в Северную Америку в конце прошлого сезона, после долгой саги со службой в армии.
Иван сыграл 3 матча в прошлом сезоне и не одержал ни одной победы. Статистика тоже была не на высоте: Федотов отразил 81,1% бросков, пропуская почти 5 голов за игру (4,95). Не удивительно, что у Тортса уже болит голова относительно вратарской линии, хотя по трем матчам, конечно, нельзя делать выводы.
«Мы дадим Федотову немного времени, чтобы адаптироваться. И дадим шанс. Наверное. Я надеюсь, что он воспользуется этой возможностью и дальше дело пойдет. Если это не сработает, нам придется провести переоценку. Но играть с одним Эрссоном просто невозможно, потребуется кто-то еще», — заявил Торторелла.
В контрольном матче против «Бостона» Федотов был неплох. Отразил 25 бросков из 27 и привел команду к победе в овертайме (3:2 ОТ).
«Иван был великолепен. Сделал несколько важных сейвов. Он такой большой парень, закрывает большую часть ворот. Смотришь, как парень выходит на него, и думаешь: “Куда же ты собираешься бросать?”», — сказал помощник главного тренера «Филадельфии» Брэд Шоу.
Однако Шоу известен тем, что всегда высказывается в адрес хоккеистов положительно, и решать, кто из вратарей играет, будет не он.
«Я чувствую себя хорошо. Лучше, чем в прошлом году. Больше контроля, больше деталей, больше понимания того, как движется шайба», — сказал Федотов после победы.
Но для того, чтобы хотя бы остаться в обойме и не потерять место второго номера, отслужившему не так давно в российской армии вратарю придется очень сильно потрудиться. Ну, а болельщикам «Флайерз» остается уповать на Эрссона и его выносливость. Плюс, конечно же, Мичков, игра которого способна заставить забыть о вратарских проблемах.
Максим Замятин