Загремел в армию, рванул в Америку, но уже там не нужен? В русского вратаря Федотова не особо верит его же тренер

«Он готов воспользоваться своим шансом. По его словам, у него есть эта возможность. Я думаю, что психологический аспект этой работы — самая важная часть. Теперь Сэму приходится сказать себе: “Я номер 1, я больше не дублер”. Это совершенно другое состояние ума. Это то, что воодушевляет меня в нем, потому что я думаю, что он обладает огромной психологической силой», — похвалил шведа наставник.