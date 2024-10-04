Рекорд Овечкина, последний шанс Макдэвида. Главные интриги сезона НХЛ

За последние годы русские вратари приучили к тому, что их нельзя не считать лучшими в мире. Прошлый сезон ветерана Сергея Бобровского и заслуженный Кубок Стэнли вроде бы подтверждают укрепившийся в общем сознании постулат. Но еще совсем не старые Андрей Василевский (30 лет) и Илья Сорокин (29 лет) явно не блистали, проведя, по статистике, худший год в НХЛ. Голкипер «Тампы», вероятно, до сих пор не отошел от последствий операции на спине. Он из отличного игрока стал просто хорошим. Только регрессом команды этот спад не объяснишь. У Сорокина ситуация еще хуже. Он проиграл в «Айлендерс» конкуренцию возрастному Семену Варламову, а летом ходили странные слухи о его состоянии. Оказалось, что у него проблемы со здоровьем, которые потребовали хирургического вмешательства. Говорят, что они, как и у Василевского, связаны с межпозвоночной грыжей. Как быстро пройдет восстановление, никто не знает. Сорокин, у которого с нынешнего сезона вступает в действие восьмилетний контракт на 66 миллионов долларов, пока не провел ни одного выставочного матча. Можно понять, о чем сейчас думает руководство нью-йоркского клуба.