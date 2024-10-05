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«Торонто» отправил обладателя Кубка Гагарина Гребенкина в фарм-клуб

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Обладатель Кубка Гагарина в составе магнитогорского «Металлурга» Никита Гребенкин, подписавший контракт с «Торонто Мейпл Лифс», переведен в фарм-клуб канадской команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) — «Торонто Марлис», сообщается на официальном сайте клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Фарм-клуб «Торонто» объявил состав команды на тренировочный лагерь 2024 года, и 21-летний российский форвард числится в списке. Также в состав «Марлис» попали два российских вратаря, выступавшие ранее в системе казанского «Ак Барса», — Артур Ахтямов и Вячеслав Пекса.

Гребенкин подписал трехлетний контракт новичка с «Торонто» в конце апреля. В сентябре он провел первый матч за клуб, приняв участие в предсезонной встрече НХЛ против «Оттавы Сенаторз» (5:6 в овертайме). В этом матче Гребенкин вступил в драку с американским форвардом «Оттавы» Адамом Годеттом.

«Торонто» выбрал россиянина под 135-м номером на драфте 2022 года. В сезоне-2023/24 Гребенкин провел 67 матчей в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в составе «Металлурга» и набрал 41 очко (19 голов + 22 результативные передачи). На его счету также шесть очков (3+3) в 23 матчах Кубка Гагарина.

Торонто
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