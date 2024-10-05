Шайба Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго» в предсезонной игре

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Марко Росси (8-я минута), Йонас Бродин (8), Матс Цукарелло (40), Брок Фэйбер (41), Маркус Йоханссон (42) и Кирилл Капризов (48). Марат Хуснутдинов отметился голевой передачей на Бродина. У хозяев шайбу забросил Сет Джонс (39).
«Сан-Хосе Шаркс» дома в серии буллитов уступил «Анахайм Дакс» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Клим Костин стал автором первого гола в матче.
Результаты других матчей:
«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:3 (2:2, 4:1, 1:0);
«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1);
«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).