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Шайба Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго» в предсезонной игре

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» нанесла разгромное поражение «Чикаго Блэкхокс» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Марко Росси (8-я минута), Йонас Бродин (8), Матс Цукарелло (40), Брок Фэйбер (41), Маркус Йоханссон (42) и Кирилл Капризов (48). Марат Хуснутдинов отметился голевой передачей на Бродина. У хозяев шайбу забросил Сет Джонс (39).

«Сан-Хосе Шаркс» дома в серии буллитов уступил «Анахайм Дакс» — 2:3 (0:0, 1:1, 1:1, 0:0, 0:1). Российский нападающий хозяев Клим Костин стал автором первого гола в матче.

Результаты других матчей:

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 7:3 (2:2, 4:1, 1:0);

«Калгари Флэймз» — «Виннипег Джетс» — 2:3 (0:1, 0:1, 2:1);

«Ванкувер Кэнакс» — «Эдмонтон Ойлерз» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0).

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