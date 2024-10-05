Шайба Капризова помогла «Миннесоте» разгромить «Чикаго» в предсезонной игре

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Марко Росси (8-я минута), Йонас Бродин (8), Матс Цукарелло (40), Брок Фэйбер (41), Маркус Йоханссон (42) и Кирилл Капризов (48). Марат Хуснутдинов отметился голевой передачей на Бродина. У хозяев шайбу забросил Сет Джонс (39).