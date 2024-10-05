Овечкин стал самым высокооплачиваемым игроком в НХЛ

С пятого на третье место в списке самых высокооплачиваемых поднялся Евгений Малкин — $132,3 млн. В нынешнем сезоне российский форвард «Питтсбурга» заработает $5,6 млн, благодаря чему по общему заработку обошел завершивших карьеру в НХЛ канадца Ши Уэбера ($129 млн) и чеха Яромира Ягра ($128,1 млн).