«Нью-Джерси» во второй раз обыграл «Баффало» в вынесенном матче НХЛ в Праге

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Нью-Джерси Девилз» одержал вторую победу над «Баффало Сейбрз» в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона.
Встреча, прошедшая в Праге в рамках NHL Global Series, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу «Девилз». У победителей отличились Шеймус Кейси (30-я минута), Пол Коттер (48) и Тимо Майер (55). У «Баффало» шайбу забросил Тэйдж Томпсон (29).
В пятницу «Нью-Джерси» победил «Баффало» в первой игре нового сезона со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).
В следующем матче «Нью-Джерси» 11 октября примет «Торонто Мейпл Лифс», а «Баффало» в тот же день сыграет на своем льду с «Лос-Анджелес Кингз».