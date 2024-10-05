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«Нью-Джерси» во второй раз обыграл «Баффало» в вынесенном матче НХЛ в Праге

«Нью-Джерси Девилз» одержал вторую победу над «Баффало Сейбрз» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. «Нью-Джерси Девилз» одержал вторую победу над «Баффало Сейбрз» в вынесенном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нового сезона.

Встреча, прошедшая в Праге в рамках NHL Global Series, завершилась со счетом 3:1 (0:0, 1:1, 2:0) в пользу «Девилз». У победителей отличились Шеймус Кейси (30-я минута), Пол Коттер (48) и Тимо Майер (55). У «Баффало» шайбу забросил Тэйдж Томпсон (29).

В пятницу «Нью-Джерси» победил «Баффало» в первой игре нового сезона со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1).

В следующем матче «Нью-Джерси» 11 октября примет «Торонто Мейпл Лифс», а «Баффало» в тот же день сыграет на своем льду с «Лос-Анджелес Кингз».

Нью-Джерси
3:1
0:0, 1:1, 2:0
Баффало
Хоккей, НХЛ, Неделя 1
5.10.2024, 17:00 (МСК UTC+3)
o2 Arena, 16722 зрителя
Главные тренеры
Шелдон Киф
Линди Рафф
Вратари
Джейк Аллен
Девон Леви
(Девон Леви)
1-й период
06:02
Бренден Диллон
06:02
Бренден Диллон
06:02
Алекс Так
10:25
Иржи Кулих
2-й период
20:41
Алекс Так
28:18
Тэйдж Томпсон
(Джордан Гринуэй, Алекс Так)
30:39
Тэйдж Томпсон
31:59
Симус Кейси
(Эрик Хаула, Стефан Ноесен)
33:38
Бренден Диллон
36:07
Сэм Лафферти
3-й период
47:18
Пол Коттер
(Джек Хьюз)
54:14
Тимо Майер
(Йеспер Братт, Джек Хьюз)
Статистика
9
Штрафное время
13
4
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
0
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси
Баффало
НХЛ: таблица и календарь