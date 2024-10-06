«Вашингтон» с Овечкиным обыграл «Бостон», Протас забил гол

Встреча прошла в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» и закончилась победой хозяев со счётом 2:0.
В составе победителей забивали белорусский нападающий Алексей Протас и Тревор ван Римсдайк. Российский нападающий Александр Овечкин не отметился результативными действиями.
Российский нападающий «Бостона» Георгий Меркулов не отметился результативными действиями.
Новый сезон НХЛ стартовал 4 октября. В первом матче нового сезона «Баффало Сэйбрз» встретился с «Нью-Джерси Дэвилз» (1:3). Действующим победителем турнира является «Флорида Пантерз».