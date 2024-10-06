Сломал стекло и открыл погоню за Гретцки. 19 лет назад Овечкин ураганом ворвался в НХЛ

Голы пришли позже — все они уместились в 10 минут во втором периоде. «Вашингтону» дважды пришлось отыгрываться, и оба раза это сделал не кто иной, как Овечкин. «Всё случилось очень быстро, для меня стало сюрпризом, насколько у него сильный бросок для 20-летнего. Я этого не ожидал. Всё дело в его броске. Некоторые в НХЛ просто сильно бросают, а некоторые, как Ови, бросают не только сильно, но и очень быстро. Ощущения странные, бросок ощущается тяжёлым. Иногда шайба в тебя прилетает, и ты думаешь: окей, это был быстрый бросок. Но броски Ови ты чувствуешь. Они тяжёлые. Иногда тебе кажется, что ты можешь его остановить, но он тебя пробивает, потому что в нём слишком много мощи и хлёсткости. Когда он пробил меня в первый раз, я подумал: так, бросок у этого парня что надо», — вспоминал Леклер.