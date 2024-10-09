Америка в восторге от Бобровского. Россиянин огорчил канадского провокатора

Новый сезон Национальной хоккейной лиги официально стартовал! Фактически розыгрыш регулярного чемпионата начался еще в конце прошлой неделе, когда «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сейбрз» провели в Праге серию из двух вынесенных матчей в рамках NHL Global Series. Формальный же старт «регулярке» был дан в Северной Америке только сегодня: игровой день начался с волевой победы «Сент-Луис Блюз» над «Сиэтл Кракен», а продолжился выходом «Флориды Пантерз» на защиту чемпионского титула и дебютом «Юты» в НХЛ.
Сегодняшний вечер стал для «пантер» не менее историческим, чем 24 июня, когда они завоевали свой первый Кубок Стэнли. Новый сезон НХЛ «Флорида» начала домашним матчем с «Бостон Брюинз», и незадолго до стартового вбрасывания для хоккеистов и тренеров команды была организована традиционная торжественная церемония поднятия чемпионского стяга.
Особое внимание было обращено на Сергея Бобровского: российскому голкиперу аплодировала вся «Эмерант Банк-арена», что неудивительно — Боб своей феноменальной и надежной игрой сделал «Пантерз» чемпионами.
После насыщенного межсезонья, в рамках которого Сергей Андреевич покатался по России, выступил на московском матче с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, провел мастер-класс для вратарей академии СКА, впервые в своей карьере провел традиционный день с Кубком Стэнли и получил драгоценный чемпионский перстень, российский голкипер «Флориды» принялся за дело. Как говорится — с места в карьер.
Боб исполнил ряд эффектных спасений. Например, в конце первого периода, когда дважды огорчил Брэда Маршана. Капитан «Бостона» и известный канадский наглец и провокатор с говорящим прозвищем «Крыса» в один момент даже принялся праздновать взятие ворот, но преждевременно: Бобровский завершил игровой эпизод сейвом. Маршану российский страж ворот «Пантерз» после двух последних очных противостояний в плей-офф уже наверняка снится в кошмарах, Сергею канадец уже год не может забить.
Правда, начать сезон с «сухаря» россиянину, увы, не удалось. «Бостон» четырежды «пробил» голкипера «Флориды», забив в меньшинстве, в большинстве и при игре в равных составах. Четвертая шайба получилась обидной: после прострела Давида Пастрняка она отрикошетила от одноклубника Бобровского Дмитрия Куликова прямо в ворота. Хотя «пантеры» навряд ли испытали какое-то напряжение в связи с этим. Уже в дебюте встречи подопечные Пола Мориса оперативно вышли вперед и вскоре укрепили преимущество, а всего за первый период четырежды «пробили» новичка «Брюинз» и фигуранта громкого обмена Йоонаса Корписало. Особенно красивым получился гол Сэма Райнхарта в меньшинстве: обыгравшись с Александром Барковым, форвард «Пантерз» здорово укрыл шайбу от Чарли Макэвоя и нанес классный бросок. После такой взбучки особенно красноречивым было выражение лица оставшегося на скамейке Джереми Свэймана, недавно подписавшего с «Бостоном» новый крупный контракт.
О Свэймане, что интересно, вспоминали и трибуны арены в Санрайзе. Фанаты «Флориды» то и дело троллили Корписало, скандируя «Мы хотим видеть Свэймана!» с намеком на то, что ждут от Йоонаса как можно больше пропущенных шайб перед тем, как финна заменят. Джим Монтгомери, впрочем, менять Корписало не стал и дал тому отыграть весь матч. Но приятного из такого опыта 30-летний голкипер извлек мало. Зато пропущенных голов — много. Всего в воротах финна побывало шесть шайб. В Америке, комментируя игру вратаря «Бостона», высказались емко: «Бобровский совершает сейвы, которые вроде бы не должен был совершить. Корписало же не спасает тогда, когда должен спасать».
6:4 — «Флорида» продолжила тренд «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», стартовав в постчемпионском сезоне с более чем уверенной победой.
Андрей Сенченко