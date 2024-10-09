Америка в восторге от Бобровского. Россиянин огорчил канадского провокатора

О Свэймане, что интересно, вспоминали и трибуны арены в Санрайзе. Фанаты «Флориды» то и дело троллили Корписало, скандируя «Мы хотим видеть Свэймана!» с намеком на то, что ждут от Йоонаса как можно больше пропущенных шайб перед тем, как финна заменят. Джим Монтгомери, впрочем, менять Корписало не стал и дал тому отыграть весь матч. Но приятного из такого опыта 30-летний голкипер извлек мало. Зато пропущенных голов — много. Всего в воротах финна побывало шесть шайб. В Америке, комментируя игру вратаря «Бостона», высказались емко: «Бобровский совершает сейвы, которые вроде бы не должен был совершить. Корписало же не спасает тогда, когда должен спасать».