Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Америка в восторге от Бобровского. Россиянин огорчил канадского провокатора

24 сейва Бобровского помогли «Флориде» обыграть «Бостон» в матче НХЛ.

Источник: AP 2023

Новый сезон Национальной хоккейной лиги официально стартовал! Фактически розыгрыш регулярного чемпионата начался еще в конце прошлой неделе, когда «Нью-Джерси Девилз» и «Баффало Сейбрз» провели в Праге серию из двух вынесенных матчей в рамках NHL Global Series. Формальный же старт «регулярке» был дан в Северной Америке только сегодня: игровой день начался с волевой победы «Сент-Луис Блюз» над «Сиэтл Кракен», а продолжился выходом «Флориды Пантерз» на защиту чемпионского титула и дебютом «Юты» в НХЛ.

Сегодняшний вечер стал для «пантер» не менее историческим, чем 24 июня, когда они завоевали свой первый Кубок Стэнли. Новый сезон НХЛ «Флорида» начала домашним матчем с «Бостон Брюинз», и незадолго до стартового вбрасывания для хоккеистов и тренеров команды была организована традиционная торжественная церемония поднятия чемпионского стяга.

Особое внимание было обращено на Сергея Бобровского: российскому голкиперу аплодировала вся «Эмерант Банк-арена», что неудивительно — Боб своей феноменальной и надежной игрой сделал «Пантерз» чемпионами.

После насыщенного межсезонья, в рамках которого Сергей Андреевич покатался по России, выступил на московском матче с участием российских звезд НХЛ и КХЛ, провел мастер-класс для вратарей академии СКА, впервые в своей карьере провел традиционный день с Кубком Стэнли и получил драгоценный чемпионский перстень, российский голкипер «Флориды» принялся за дело. Как говорится — с места в карьер.

Боб исполнил ряд эффектных спасений. Например, в конце первого периода, когда дважды огорчил Брэда Маршана. Капитан «Бостона» и известный канадский наглец и провокатор с говорящим прозвищем «Крыса» в один момент даже принялся праздновать взятие ворот, но преждевременно: Бобровский завершил игровой эпизод сейвом. Маршану российский страж ворот «Пантерз» после двух последних очных противостояний в плей-офф уже наверняка снится в кошмарах, Сергею канадец уже год не может забить.

Правда, начать сезон с «сухаря» россиянину, увы, не удалось. «Бостон» четырежды «пробил» голкипера «Флориды», забив в меньшинстве, в большинстве и при игре в равных составах. Четвертая шайба получилась обидной: после прострела Давида Пастрняка она отрикошетила от одноклубника Бобровского Дмитрия Куликова прямо в ворота. Хотя «пантеры» навряд ли испытали какое-то напряжение в связи с этим. Уже в дебюте встречи подопечные Пола Мориса оперативно вышли вперед и вскоре укрепили преимущество, а всего за первый период четырежды «пробили» новичка «Брюинз» и фигуранта громкого обмена Йоонаса Корписало. Особенно красивым получился гол Сэма Райнхарта в меньшинстве: обыгравшись с Александром Барковым, форвард «Пантерз» здорово укрыл шайбу от Чарли Макэвоя и нанес классный бросок. После такой взбучки особенно красноречивым было выражение лица оставшегося на скамейке Джереми Свэймана, недавно подписавшего с «Бостоном» новый крупный контракт.

О Свэймане, что интересно, вспоминали и трибуны арены в Санрайзе. Фанаты «Флориды» то и дело троллили Корписало, скандируя «Мы хотим видеть Свэймана!» с намеком на то, что ждут от Йоонаса как можно больше пропущенных шайб перед тем, как финна заменят. Джим Монтгомери, впрочем, менять Корписало не стал и дал тому отыграть весь матч. Но приятного из такого опыта 30-летний голкипер извлек мало. Зато пропущенных голов — много. Всего в воротах финна побывало шесть шайб. В Америке, комментируя игру вратаря «Бостона», высказались емко: «Бобровский совершает сейвы, которые вроде бы не должен был совершить. Корписало же не спасает тогда, когда должен спасать».

6:4 — «Флорида» продолжила тренд «Колорадо Эвеланш» и «Вегас Голден Найтс», стартовав в постчемпионском сезоне с более чем уверенной победой.

Андрей Сенченко

Флорида
6:4
4:1, 1:1, 1:2
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
9.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
Amerant Bank Arena, 19813 зрителей
Главные тренеры
Пол Морис
Джим Монтгомери
Вратари
Сергей Бобровский
Йоонас Корписало
1-й период
05:55
Эй. Джей Грир
05:55
Марк Кастелич
06:27
Сэм Беннетт
(Эван Родригес)
07:31
Эту Луостаринен
(Сэм Райнхарт, Антон Лунделл)
09:18
Трент Фредерик
14:50
Никита Задоров
15:33
Павел Заха
(Эндрю Пик, Элиас Линдхольм)
17:22
Эй. Джей Грир
18:34
Сэм Райнхарт
(Александр Барков)
19:34
Сэм Беннетт
(Эй. Джей Грир)
2-й период
23:32
Коул Кепке
29:12
Джона Гаджович
(Йеспер Боквист, Увис Балинскис)
32:32
Чарли Макэвой
(Хампус Линдхольм, Джон Бишер)
36:16
Макс Джонс
38:40
Антон Лунделл
3-й период
46:26
Эван Родригес
(Мэттью Ткачак, Аарон Экблад)
46:26
Сэм Беннетт
46:26
Мэттью Ткачак
46:26
Трент Фредерик
49:37
Макс Джонс
54:16
Никита Задоров
56:51
Трент Фредерик
(Джастин Бразо)
57:03
Увис Балинскис
58:15
Давид Пастрняк
(Чарли Макэвой)
Лучшие игроки матча
Статистика
15
Штрафное время
19
6
Игра в большинстве
4
0
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Флорида
Бостон
НХЛ: таблица и календарь