Шестеркин отказался от рекордного контракта для вратарей. Это не должно шокировать

Странные рассуждения о том, что огромный контракт вратаря помешает в будущем построить команду для борьбы за титул выглядят чистой спекуляцией. Это проблема менеджмента, а не самого игрока. Он не должен решать чужие проблемы. Ни Артемий Панарин, ни Мика Зибанежад, ни Адам Фокс, ни Джэйкоб Труба на себе не экономили, получая деньги по рынку. Вклад каждого из них в командные результаты поменьше, чем у Шестеркина. Потолок зарплат в ближайшие годы должен расти и если «Рейнджерс» не захотят пойти навстречу своему вратарю, то на свободном рынке это сделает кто-нибудь другой. Отбоя от желающих не будет.