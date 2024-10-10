Ответ на провокации американцев: Шестеркин и Панарин унизили клуб Малкина

За последние годы очные встречи «Питтсбург Пингвинз» и «Нью-Йорк Рейнджерс» достигли довольно высокого градуса и напряжения. У сотрудников НХЛ, ответственных за составление сезонного календаря чемпионата, явно не было никаких сомнений в успехе идеи запланировать новую главу противостояния «пингвинов» и «синерубашечников» уже на старт «регулярки». Для обеих команд столь принципиальный матч в самом начале сезона предстал возможностью проверить не только свою текущую реальную боеспособность, но и психологическую выносливость.
В Америке ожидали, что игра на «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене» в Питтсбурге пройдет под диктовку Евгения Малкина, который входит в свой 19-й в карьере сезон в НХЛ и метит на попадание в элитный «клуб 500». В сегодняшний игровой день российскому ветерану «Пингвинз» был посвящен большой материал на сайте лиги в честь погони Джино за 500-й шайбой и 1300-м результативным баллом чемпионатах НХЛ. До этих символических отметок Евгению осталось всего два гола и четыре очка соответственно.
Голкипер «Рейнджерс» накануне засветился на первых полосах СМИ, когда общественность узнала, что россиянин отклонил предложение клуба о новом контракте сроком на восемь лет и на общую сумму 88 миллионов долларов. Сам Игорь еще до этого отмечал, что-либо закроет все вопросы по сделке до старта чемпионата, либо вернется к этой теме уже по окончании сезона. По ходу соревновательного года же голкипер твердо намерен сосредоточиться исключительно на хоккее и не думать о каких-либо иных моментах вроде переговоров о новом контракте.
Фанаты «Питтсбурга» не могли не воспользоваться довольно шатким положением дел в стане противника и попытались вывести Шести из себя уже в самом начале матча. У Игоря с «Пингвинз» и болельщиками клуба из Пенсильвании особые отношения. Памятуя прошлые конфликты, трибуны «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» сходу зарядили провокационное «Игорь! Игорь!», однако добиться нервозности в действиях и поведении россиянина не смогли. Напротив, Шестеркин на протяжении всей встречи был максимально хладнокровен и сосредоточен. Голкипер «Рейнджерс» совершил суммарно 29 сейвов. Из них несколько — очень эффектных и важных, когда «синерубашечники» играли в меньшинстве. Но ни в одном из эпизодов в действиях Шести не было суеты. Только уверенность, четкость и спокойствие.
«Питтсбург» же откровенно трясло. Хозяева пропустили уже на третьей минуте, а к середине периода — еще раз. Но гол Уильяма Кулле судьи отменили, приняв челлендж «Пенс» на офсайд. Впрочем, это никак не помогло «пингвинам», которые по итогам первых 20 минут горели со счетом 0:3. Тут особенно постарался Артемий Панарин: российская звезда «Рейнджерс» классно отработал в обороне, обокрав Ларса Эллера, и выдал великолепный пас на Алексиса Лафренье. «Вау! Это секси!» — восклицал автор гола.
Впоследствии дела «Питтсбурга» становились только хуже. Тренерскому штабу «пингвинов» даже не помогла идея выпустить Малкина в одной тройке с Сидни Кросби. Лидеры и опытные игроки «Пенс» то и дело либо ошибались, либо бездействовали, либо откровенно бесились. Нервы не мог сдержать даже Кросби. «Рейнджерс» же воспользовались хаосом у «Питтсбурга» и завершили матч разгромом с позорным счетом 6:0. «Синерубашечники» натурально издевались над «Пингвинз»: легко забивали в меньшинстве, хозяйничали на чужом пятаке, расстреливали Тристана Джарри из любых позиций (по воротам канадца был нанесен 41 бросок в створ), а Панарин продолжал набирать очки.
Шестеркин же с удовольствием наблюдал за происходящим на площадке, а также на трибунах арены, которые практически полностью опустели еще до финальной сирены. Она в итоге зафиксировала 16-й в карьере Игоря сухой матч в «регулярках» НХЛ и позволила голкиперу «Рейнджерс» выйти на чистое восьмое место по шатаутам среди россиян. Больше «сухарей» в чемпионатах лиги оформили только Евгений Набоков (59), Николай Хабибулин (46), Сергей Бобровский (44), Семен Варламов (41), Илья Брызгалов (34), Андрей Василевский (34) и Илья Сорокин (18). Также Игорь стал первым вратарем «синерубашечников» с 1956 года, который принес команде сухую победу в стартовой игре сезона. Почти ровно 68 лет назад аналогичным образом Гамп Уорсли вывел из игры «Чикаго Блэкхокс».
Если Шести проведет в том же духе весь сезон, то у боссов «Рейнджерс» не останется других вариантов, кроме как предложить россиянину еще более крутой контракт.
Автор: Андрей Сенченко