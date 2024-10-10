Ответ на провокации американцев: Шестеркин и Панарин унизили клуб Малкина

Фанаты «Питтсбурга» не могли не воспользоваться довольно шатким положением дел в стане противника и попытались вывести Шести из себя уже в самом начале матча. У Игоря с «Пингвинз» и болельщиками клуба из Пенсильвании особые отношения. Памятуя прошлые конфликты, трибуны «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арены» сходу зарядили провокационное «Игорь! Игорь!», однако добиться нервозности в действиях и поведении россиянина не смогли. Напротив, Шестеркин на протяжении всей встречи был максимально хладнокровен и сосредоточен. Голкипер «Рейнджерс» совершил суммарно 29 сейвов. Из них несколько — очень эффектных и важных, когда «синерубашечники» играли в меньшинстве. Но ни в одном из эпизодов в действиях Шести не было суеты. Только уверенность, четкость и спокойствие.