«Вселяешь сильный страх в своего соперника». Малкин на пороге великого достижения

«Всё дело в уровне уверенности в своих способностях, который он демонстрирует на льду. Когда ты настолько уверен в себе, то буквально вселяешь сильный страх в своего соперника. Очевидно, я никогда не испытывал этого, играя против него, но я не могу себе представить, каково это — прочувствовать на себе его габариты на полной скорости, его мастерство.



Он подбирается всё ближе, а ты даже не знаешь, что он собирается сделать. Неважно, что ты попробуешь сделать, ты знаешь, что у него, вероятно, всё удастся, так что-то, чего он добился, невероятно. Очевидно, у него есть шансы [забить 500 голов]. У него есть всё», — сказал Летанг.