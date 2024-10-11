Евгений Малкин оформил 800-й результативный пас в регулярных чемпионатах НХЛ

На момент написания новости соперники играют третий период, счёт в матче 5:3 в пользу гостей. В составе «Питтсбурга» ассистентским дублем отметился российский нападающий Евгений Малкин, который помог забить партнёрам по команде третью и пятую шайбы. Эти результативные передачи стали для Малкина 799-й и 800-й в регулярных чемпионатах НХЛ соответственно.