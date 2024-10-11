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У Малкина уже 800 передач в НХЛ! Мощнейший юбилей российской звезды «Питтсбурга»

«Пингвинз» разобрались с «Детройтом».

Источник: Mike Mulholland/Getty Images

После кубковой весны Владимир Тарасенко недолго сидел без клуба: примерно через неделю после победы с «Флоридой» ему предложили контракт в «Детройте». Это уже пятый клуб российского нападающего за два года. Конец предсезонки у «Детройта» получился смазанным: три проигрыша подряд, в том числе не самой сильной «Оттаве».

«Питтсбургу» нужно было реабилитироваться после разгромного поражения от «Рейнджерс» накануне. Особенно — Малкину и Кросби, которые не только не забили, но и схватили приличный минус. Осложняло вероятность легкой победы то, что главный тренер «Пингвинз» Майк Салливан решил задействовать в матче Йоэля Бломквиста, молодого 22-летнего вратаря, для которого эта игра стала дебютной. Отразил он 90,6% бросков — вполне солидно для дебюта.

Начало матча не предвещало разгромного счета. На четвертой минуте Алекс ДеБринкат забросил первую шайбу, а Малкин схватил свой очередной минус: пока соперник убегал, россиянин отделился и от своих игроков, и от атаки соперника. Действие происходило будто без его участия. У Кросби с реабилитацией вышло получше: к началу второго периода он уже перекрыл свои минусы с прошлого матча, отдав две передачи. По итогам его коэффициент полезности за матч стал «+3».

Малкин последовал примеру одноклубника уже через минуту после его второй передачи. Только посмотрите, как Евгений красиво протащил шайбу через среднюю зону и зону атаки, обвел нескольких соперников — в том числе Тарасенко, который попытался выбить шайбу — и выдал пас в слот О’Коннору, который бросил почти по пустым воротам.

Шок от неожиданно проснувшегося «Питтсбурга» у «Детройта» прошел к середине второго периода. Первый гол за новую команду забил Владимир Тарасенко — аккуратным кистевым из левого круга вбрасывания. Всего за матч он бросил четыре раза по воротам, а xG нападающего — 0,26.

«Питтсбург» останавливаться не собирался, и в начале третьего периода еще увеличил преимущество до 5:2. Эта передача стала 800-ой в регулярном чемпионате НХЛ для Малкина. Он — третий действующий игрок, достигший такой отметки, и первый россиянин с подобным достижением. Эту передачу он мог сделать и раньше в той же игре, но второй гол О’Коннора был отменен из-за паса рукой. По итогам встречи Малкин трижды бросил по воротам и набрал xG 0,22.

После игры российский нападающий поделился с журналистами мнением о новом достижении: «Все зависит от партнеров. Я играю со многими ребятами. Вероятно, большинство из них уже на пенсии, но я еще играю. Мне всегда весело с кем угодно. Для меня это большая веха».

Автор: Екатерина Василевич

Детройт
3:6
1:1, 1:3, 1:2
Питтсбург
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
11.10.2024, 03:00 (МСК UTC+3)
Little Caesars Arena, 17916 зрителей
Главные тренеры
Дерек Лалонд
Майк Салливан
Вратари
Кэм Тэлбот
(Вилле Хуссо)
Йоэль Бломквист
1-й период
03:46
Алекс Дебринкэт
(Лукас Раймонд, Дилан Ларкин)
08:24
Ларс Эллер
15:02
Энтони Бовилье
(Йессе Пулюярви, Сидни Кросби)
17:01
Крис Летанг
2-й период
22:55
Энтони Бовилье
(Маркус Петтерссон, Сидни Кросби)
23:53
Дрю О`Коннор
(Эрик Карлссон, Евгений Малкин)
25:28
Маркус Петтерссон
27:50
Эндрю Копп
30:28
Коди Гласс
32:32
Владимир Тарасенко
(Мориц Зайдер, Алекс Дебринкэт)
3-й период
40:54
Симон Эдвинссон
41:42
Эрик Карлссон
(Крис Летанг, Евгений Малкин)
46:27
Крис Летанг
46:48
Ноэль Аччиари
48:13
Алекс Дебринкэт
(Эрик I Густафссон, Лукас Раймонд)
52:21
Кевин Хэйс
(Коди Гласс, Ноэль Аччиари)
Статистика
4
Штрафное время
10
5
Игра в большинстве
2
1
Голы в большинстве
1
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Питтсбург
Детройт
НХЛ: таблица и календарь