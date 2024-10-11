У Малкина уже 800 передач в НХЛ! Мощнейший юбилей российской звезды «Питтсбурга»

«Питтсбург» останавливаться не собирался, и в начале третьего периода еще увеличил преимущество до 5:2. Эта передача стала 800-ой в регулярном чемпионате НХЛ для Малкина. Он — третий действующий игрок, достигший такой отметки, и первый россиянин с подобным достижением. Эту передачу он мог сделать и раньше в той же игре, но второй гол О’Коннора был отменен из-за паса рукой. По итогам встречи Малкин трижды бросил по воротам и набрал xG 0,22.