Русский гений устроил разнос в США! Кучерова не смутил даже ураган «Милтон»

Подобные потрясения могли смутить кого угодно, но не Никиту Кучерова. Его команде пришлось нелегко в стартовом отрезке матча, когда «Каролина» с первых же минут обрушила волны атаки на ворота Андрея Василевского. Например, с выходом Андрея Свечникова один на один с российским голкипером, совершившего эффектный сейв, или с голом Джордана Стаала незадолго до первого перерыва. Но впоследствии Куч напомнил всем, как он могуч.