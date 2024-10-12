Русский гений устроил разнос в США! Кучерова не смутил даже ураган «Милтон»

Никита Кучеров стал одним из главных героев прошлого сезона НХЛ, показав настоящий хоккейный мастер-класс. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял первое место в списке лучших бомбардиров «регулярки», внес огромный вклад для попадания своей команды в плей-офф, переписал уйму рекордов. Однако представители НХЛ поступили с Никитой несправедливо, оставив его без двух ценных индивидуальных наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».
И хотя Кучерова никогда не волновали подобные призы, но свой ответ россиянин все же дал уже в новом сезоне.
К очередному розыгрышу чемпионата НХЛ «Тампа» Кучерова подошла с заметными изменениями. В межсезонье команду покинули ее капитан и рекордсмен Стивен Стэмкос, с которым не стали подписывать новый контракт, а также российский защитник Михаил Сергачев, сенсационно обменянный в «Юту». Из заметных приобретений же стали возвращение в клуб Райана Макдоны и переход Джейка Гюнцела.
Опробовать новые сочетания в НХЛ «Лайтнинг» предстояло в противостоянии с «Каролиной Харрикейнз». Волей календаря «молниям» на старте чемпионата выпали парные матчи с «ураганами»: одна — в Роли, вторая — дома в Тампе. Однако из-за мощного урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду, «Лайтнинг» пришлось заранее покинуть родной штат и уехать в Северную Каролину для подготовки к игре, а также попросить у НХЛ перенести вторую встречу с «Кейнз» на неопределенный период.
Подобные потрясения могли смутить кого угодно, но не Никиту Кучерова. Его команде пришлось нелегко в стартовом отрезке матча, когда «Каролина» с первых же минут обрушила волны атаки на ворота Андрея Василевского. Например, с выходом Андрея Свечникова один на один с российским голкипером, совершившего эффектный сейв, или с голом Джордана Стаала незадолго до первого перерыва. Но впоследствии Куч напомнил всем, как он могуч.
Благодаря его передаче на Брэйдена Пойнта в начале второй 20-минутке «Тампа» реализовала большинство и сравняла счет. Россиянин также продемонстрировал свой знаменитый уан-таймер в середине третьего периода. Тогда же Кучеров полностью перевернул ход встречи: Никита не просто вывел «Лайнинг» вперед, но и оформил хет-трик! После гола в большинстве россиянин еще дважды забил в пустые ворота. На натуральную «трешку» у Кучерова ушло менее восьми минут.
«В этот вечер нас откучерили», — высказался главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, придумал новый неологизм «Kucherov’d».
В итоге Никита набрал 4 победных очка (3+1), стал лучшим игроком встречи, поучаствовав во всех четырех голах «Тампы», и установил целый ряд достижений:
- оформил шестой в своей карьере хет-трик в «регулярках» НХЛ, войдя в тройку лучших игроков «Тампы» в истории по этому показателю;
- достиг отметки в 877 очков (323+554) в чемпионатах лиги и вышел на седьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории, опередив Илью Ковальчука (876);
- вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Тампы», опередив Венсана Лекавалье (874);
- стал лучшим игроком в истории «Тампы» по голам в пустые ворота (25);
- поднялся на третье место в истории «Тампы» по количеству матчей чемпионатов НХЛ с двумя голами и более (47);
- стал вторым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ;
- стал третьим игроком в истории клуба, набравшим 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ;
- стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить хет-трик в стартовой игре сезона лиги в качестве действующего обладателя приза «Арт Росс Трофи».
«Если у меня есть возможность бросить по чужим воротам, я бросаю. Сегодня мы сыграли правильно, выполнили план на игру. Я доволен нашей игрой в третьем периоде», — после матча с «Каролиной» Кучеров уже привычно был немногословен.
Но за Никиту говорят не слова, а дела. Это русский гений продемонстрирует еще не раз в течение всего сезона.
Автор: Андрей Сенченко