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Русский гений устроил разнос в США! Кучерова не смутил даже ураган «Милтон»

Хет-трик и пас Кучерова принесли «Тампе» победу над «Каролиной» в матче НХЛ.

Источник: Grant Halverson/Getty Images

Никита Кучеров стал одним из главных героев прошлого сезона НХЛ, показав настоящий хоккейный мастер-класс. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» занял первое место в списке лучших бомбардиров «регулярки», внес огромный вклад для попадания своей команды в плей-офф, переписал уйму рекордов. Однако представители НХЛ поступили с Никитой несправедливо, оставив его без двух ценных индивидуальных наград «Харт Трофи» и «Тед Линдсей Эворд».

И хотя Кучерова никогда не волновали подобные призы, но свой ответ россиянин все же дал уже в новом сезоне.

К очередному розыгрышу чемпионата НХЛ «Тампа» Кучерова подошла с заметными изменениями. В межсезонье команду покинули ее капитан и рекордсмен Стивен Стэмкос, с которым не стали подписывать новый контракт, а также российский защитник Михаил Сергачев, сенсационно обменянный в «Юту». Из заметных приобретений же стали возвращение в клуб Райана Макдоны и переход Джейка Гюнцела.

Опробовать новые сочетания в НХЛ «Лайтнинг» предстояло в противостоянии с «Каролиной Харрикейнз». Волей календаря «молниям» на старте чемпионата выпали парные матчи с «ураганами»: одна — в Роли, вторая — дома в Тампе. Однако из-за мощного урагана «Милтон», обрушившегося на Флориду, «Лайтнинг» пришлось заранее покинуть родной штат и уехать в Северную Каролину для подготовки к игре, а также попросить у НХЛ перенести вторую встречу с «Кейнз» на неопределенный период.

Подобные потрясения могли смутить кого угодно, но не Никиту Кучерова. Его команде пришлось нелегко в стартовом отрезке матча, когда «Каролина» с первых же минут обрушила волны атаки на ворота Андрея Василевского. Например, с выходом Андрея Свечникова один на один с российским голкипером, совершившего эффектный сейв, или с голом Джордана Стаала незадолго до первого перерыва. Но впоследствии Куч напомнил всем, как он могуч.

Благодаря его передаче на Брэйдена Пойнта в начале второй 20-минутке «Тампа» реализовала большинство и сравняла счет. Россиянин также продемонстрировал свой знаменитый уан-таймер в середине третьего периода. Тогда же Кучеров полностью перевернул ход встречи: Никита не просто вывел «Лайнинг» вперед, но и оформил хет-трик! После гола в большинстве россиянин еще дважды забил в пустые ворота. На натуральную «трешку» у Кучерова ушло менее восьми минут.

«В этот вечер нас откучерили», — высказался главный тренер «Каролины» Род Бриндамор, придумал новый неологизм «Kucherov’d».

В итоге Никита набрал 4 победных очка (3+1), стал лучшим игроком встречи, поучаствовав во всех четырех голах «Тампы», и установил целый ряд достижений:

  • оформил шестой в своей карьере хет-трик в «регулярках» НХЛ, войдя в тройку лучших игроков «Тампы» в истории по этому показателю;
  • достиг отметки в 877 очков (323+554) в чемпионатах лиги и вышел на седьмое место в списке лучших российских бомбардиров в истории, опередив Илью Ковальчука (876);
  • вошел в тройку лучших бомбардиров в истории «Тампы», опередив Венсана Лекавалье (874);
  • стал лучшим игроком в истории «Тампы» по голам в пустые ворота (25);
  • поднялся на третье место в истории «Тампы» по количеству матчей чемпионатов НХЛ с двумя голами и более (47);
  • стал вторым в истории клуба игроком, оформившим хет-трик в стартовой игре сезона НХЛ;
  • стал третьим игроком в истории клуба, набравшим 4 очка в стартовой игре сезона НХЛ;
  • стал третьим игроком в истории НХЛ, кому удалось оформить хет-трик в стартовой игре сезона лиги в качестве действующего обладателя приза «Арт Росс Трофи».

«Если у меня есть возможность бросить по чужим воротам, я бросаю. Сегодня мы сыграли правильно, выполнили план на игру. Я доволен нашей игрой в третьем периоде», — после матча с «Каролиной» Кучеров уже привычно был немногословен.

Но за Никиту говорят не слова, а дела. Это русский гений продемонстрирует еще не раз в течение всего сезона.

Автор: Андрей Сенченко

Каролина
1:4
1:0, 0:1, 0:3
Тампа-Бэй
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
12.10.2024, 02:00 (МСК UTC+3)
PNC Arena, 18817 зрителей
Главные тренеры
Род Бриндамор
Джон Купер
Вратари
Фредерик Андерсен
(Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен, Фредерик Андерсен)
Андрей Василевский
1-й период
05:04
Шейн Гостисбеер
07:13
Брэндон Хагель
14:32
Джордан Стаал
(Вильям Каррье)
2-й период
22:21
Шон Уокер
22:33
Брэйден Пойнт
(Никита Кучеров, Виктор Хедман)
32:48
Райан Макдона
32:53
Сет Джарвис
36:51
Митчелл Чаффи
39:09
Брент Бернс
3-й период
43:23
Эмиль Мартинсен Лиллеберг
44:57
Себастьян Ахо
51:00
Дмитрий Орлов
51:06
Никита Кучеров
(Виктор Хедман, Ник Пол)
57:53
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Эрик Чернак)
59:44
Никита Кучеров
(Джейк Гюнцель, Виктор Хедман)
Лучшие игроки матча
Статистика
12
Штрафное время
8
4
Игра в большинстве
6
0
Голы в большинстве
2
0
Голы в меньшинстве
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй
Каролина
НХЛ: таблица и календарь